Judicialização e descaso na saúde

O secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, empossou esta semana os integrantes da Câmara Permanente de Resolução Consensual de Demandas em Saúde do Estado do Piauí (CâmaraSUS). A comissão é formada por representantes de diferentes órgãos, e, segundo a Sesapi, possui a finalidade de julgar administrativamente os pedidos, facilitando os atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde, reduzindo o número de demandas judicializadas e diminuindo os custos para a administração pública. "A Sesapi está trabalhando com o objetivo de descentralizar o acesso, para que a população tenha medicamentos e serviços de saúde mais complexos, com maior facilidade e agilidade, sem a necessidade de intervenção judiciária para conseguir a autorização. A Câmara tem a intenção de promover a resolução consensual de demandas no âmbito administrativo por serviços ou produtos de saúde a serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde no estado do Piauí, buscar conciliação e propor soluções para demandas judiciais em trâmite, além de propor aos órgãos e entidades da administração pública, responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas associadas à saúde pública, medidas para melhoria dos serviços e cooperação mútua", explica a Sesapi. Parece ser uma boa iniciativa, mas a secretaria estadual e a Fundação Municipal de Saúde deveriam trabalhar mesmo era pela humanização do atendimento realizado nas unidades de saúde. Em pleno 2019, ainda é regra que os pacientes esperem durante semanas e até meses para realizar consultas e exames nas redes estadual e municipal. Não é à toa que a judicialização de demandas na saúde está cada dia mais comum no Piauí.

O deputado federal Assis Carvalho (PT) sentou entre os dois candidatos à presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB) e Hélio Isaías (Progressistas), na solenidade realizada na cidade de Oeiras em alusão ao 196º aniversário de adesão do Piauí à independência do Brasil. Em dado momento do evento, o emedebista começou a conversar de forma efusiva com o petista, que pareceu dialogar monossilabicamente, sem muito interesse em ouvir o interlocutor. Ao lado, Hélio Isaías aparece na gravação conversando com o deputado Francisco Costa (PT). O que tanto Themístocles disse a Assis?



Nova vereadora

A fisioterapeuta Pollyana Rocha tomará posse como vereadora de Teresina no dia 31 de janeiro, às 9 horas, no salão nobre da Câmara Municipal de Teresina. Pollyanna integrará a Casa em virtude da saída de Teresa Britto, que foi eleita deputada estadual e assumirá mandato na Assembleia Legislativa do Piauí.

Lições de Evaldo

O deputado estadual Evaldo Gomes, que vai presidir o Solidariedade no estado, dará uma palestra neste sábado (26), em Teresina, numa agência de treinamento e seleção de profissionais. O tema da palestra será: "O que aprendi com a vida". Não foram vendidos ingressos para o evento, que foi reservado exclusivamente para quem já é aluno da agência. Uma pena!

Reunião

Com objetivo de debater sobre a realização da I Feira de Saúde e Tecnologia e o VIII Congresso Nacional da Fenaess (Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde), o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado do Piauí (Sindhospi), Jefferson Campelo, esteve reunido com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Venâncio Cardoso. A proposta é alinhar a feira tecnológica de saúde com o congresso, unindo conhecimento com a oportunidade de se fazer negócios.

Por falar em Venâncio (Progressistas), comenta-se nos corredores do poder que o secretário teria ficado incomodado com a pressão supostamente feita pelo senador Ciro Nogueira (Progressistas) para que ele convencesse sua mãe, a deputada Flora Izabel (PT), a votar em Hélio Isaías (Progressistas) na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. O vereador licenciado estaria cogitando, inclusive, desfiliar-se do partido comandado por Ciro.