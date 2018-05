Informalidade é dado preocupante neste dia do Trabalho

O relatório Mulheres e homens na economia informal, da Organização Mundial do Trabalho, divulgado ontem (30), mostra que há 2 bilhões de pessoas sem contratos fixos ou carteiras assinadas. Nos países ricos, o índice é de 18%. Já nas economias em desenvolvimento e de menor renda, a média é 79%. No Brasil, o fraco crescimento da economia, a reforma trabalhista e o alto índice de desemprego tem empurrado pais e mães de família para a informalidade. Um prejuízo direto é causado na Previdência. Não há sistema previdenciário que se sustente sem regularidade nas contribuições. Apesar do discurso do governo ser de que o Brasil é um país de empreendedores e os contratos formais serem coisa do passado, na vida real essa flexibilidade reflete no baixo ganho das famílias e consequentemente na arrecadação da Previdência. Na avaliação da OIT, a informalidade traz como consequências a má qualidade do trabalho, a queda de rendimentos e proteções sociais aos trabalhadores. Mas também tem impactos no conjunto da economia, minando a sustentabilidade das empresas, tensionando negativamente a produtividade e afetando as arrecadações dos governos.

Parece imagem de caminhada em campanha eleitoral. Nela, o prefeito Firmino Filho (PSDB) e a primeira-dama Luci Soares, visitando a comunidade Cerâmica Cil, que recebe R$ 1 milhão de investimentos em pavimentação poliédrica de 16 ruas. As obras são com recursos do Orçamento Popular e algumas emendas de vereadores. Acompanhado de líderes da localidade, o prefeito e a primeira-dama visitaram o andamento das obras. Ela busca uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí.

Reunião

O governador Wellington Dias (PT) se reuniu reservadamente com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themistocles Filho (MDB). O evento, por si só, já é motivo para os emedebistas comemorarem. Afinal de contas, se o governador chama Themistocles para uma reunião em reservado, a portas fechadas, é sinal de quer acalmá-lo em relação a algum pedido dele. E o deputado só tem olhos para o cargo de vice-governador.

Combate ao crime

O governador Wellington Dias recebeu na manhã de ontem (30), a equipe de Segurança Pública para discutir o combate à criminalidade no estado. Também participou do encontro o desembargador Erivan Lopes, presidente do Tribunal de Justiça, que discutiu o projeto do uso da tecnologia para segurança. Na ocasião ficou acertado que nos próximos dias será apresentada proposta de segmentar a criminalidade para que seja feito um trabalho especializado em crimes e criminosos de alto, médio e baixo risco.

Gestão eficiente

É elogiável a gestão do deputado Fábio Novo (PT) à frente da Secretaria de Cultura do Piauí. Ele realmente agiu para abrir espaços culturais no interior do estado e na capital. Em três anos de gestão, ele conseguiu concluir reformas importantes como a Teatro Maria Bonita, em Floriano; Cine Teatro de Oeiras e ainda a Casa da Cultura em Corrente. Além das reformas, o Governo do Estado inaugurou o Teatro Saraiva, em Parnaíba; o ALLARD, em Bom Jesus; e em parceria com a Universidade Federal do Piauí, o Governo do Piauí está reformando o teatro de Picos.

Pint os Science

Nos dias 14, 15, e 16 de maio, a partir de 19h, o Pint of Science, um dos maiores encontros de divulgação científica do mundo, ganhará o país e a cidade de Teresina não poderia ficar de fora desse evento. Cientistas piauienses vão ocupar os bares Rambeer Cervejaria Artesanal e Medalhão do Chef para conversar diretamente com as pessoas sobre pesquisas, tudo em um clima de descontração. A entrada é gratuita e o público só pagará o que consumir nos locais selecionados para o bate-papo.

Campanha

As salas de vacina de Teresina estão abastecidas com a vacina contra a gripe. A campanha segue até o dia 1º de junho, tem como meta imunizar 190 mil pessoas dentro do público-alvo contra os vírus influenza B, A H1N1 e A H3N2.

Grupos prioritários

Fazem parte dos grupos prioritários os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional, além dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais.