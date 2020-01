Inflação para famílias de renda mais baixa fecha ano em 4,60%

O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), que mede a inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, fechou 2019 com inflação de 4,60%. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa é superior aos 4,17% registrados no ano anterior. A taxa do IPC-C1 em 2019 também é superior ao registrado pelo Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que mede a inflação para todas as faixas de renda, que ficou em 4,11% no mesmo período.



O Instituto E se fosse você, criado e presidido por Manuela D’Ávila, divulga nesta terça-feira (7) uma entrevista realizada pela ex-candidata a vice-presidente da República com a jornalista piauiense Isadora Cortez. O tema da conversa é feminismo e aborda desafios que as jovens mulheres precisam enfrentar para garantir a manutenção de direitos nos dias de hoje. Cortez é pré-candidata a vereadora de Teresina pelo PC do B.



Júlio César, o Embaixador

O deputado federal Júlio César (PSD) tem atuado como articulador da Superintendência Regional do Incra, administrada por Tiago Vasconcelos. Em Brasília, o parlamentar visita ministérios em busca de recursos para serem aplicados pela autarquia federal no Piauí. Entre as conquistas mais recentes, está o anúncio do investimento de R$ 3 milhões para a realização de obras de infraestrutura, que vai beneficiar aproximadamente 10 municípios piauienses. Júlio César também conseguiu viabilizar junto ao Ministério da Agricultura os recursos necessários para a reforma do prédio da Superintendência do Incra no Piauí.

Por falar nele...

Júlio César deve se reunir nesta terça-feira (07) com o ex-prefeito Silvio Mendes (Sem Partido). O diálogo vai servir para formalizar o convite para que Silvio se filie aos quadros do PSD, com objetivo de disputar a prefeitura de Teresina. Caso aceite o convite, o ex-prefeito substituiria Georgiano Neto como pré-candidato da sigla à Prefeitura de Teresina.

Obras...

O governador Wellington Dias e o secretário dos Transportes, Gustavo Aquino, cumprem agenda oficial, nesta terça-feira (7), na região Sul do Piauí, onde inauguram e autorizam importantes obras de Mobilidade Urbana. No município de Rio Grande do Piauí, às 08h50, será realizada a inauguração das obras de pavimentação asfáltica de 23.983,50 m² em diversas vias urbanas do município. Os investimentos somam mais de R$ 1 milhão, com recursos do Governo do Estado, através da Setrans-PI.

...e inaugurações

Já no município de Pavussu, os gestores autorizam e inspecionam, às 11h, o reinício das obras de pavimentação asfáltica da rodovia PI-248, no trecho entre Rio Grande do Piauí e Pavussu, com extensão de 25,56 km. As obras, que já foram reiniciadas, estão orçadas em R$ 4.781.426,87 com recursos de operação de Crédito do BNDES (Proinfra I) e Governo do Estado, por meio da Setrans-PI.

O secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, se reuniu com o governador Wellington Dias e representantes do Grupo Estuário Brasil. o Grupo pretende investir no litoral piauiense construindo um empreendimento ecológico aproveitando as potencialidades de Luis Correia. A empresa já tem iniciativas semelhantes em outras regiões. A ideia é um turismo mais qualificado, a exemplo do que já foi ensaiado em regiões como Barra Grande, que recebeu muitos empreendimentos, inclusive internacionais. Flávio Júnior está determinado em projetar o Piauí no cenário nacional e internacional do turismo.



João Magalhães