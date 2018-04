Infidelidade vira rotina na política piauiense

A fragilidade ideológica das siglas faz com que a infidelidade partidária seja ato corriqueiro na política piauiense. Em todas as siglas há aqueles que não vão seguir as orientações de cúpula partidária. O Progressistas lidera a fila de infiéis para o processo eleitoral de 2018. Silvio Mendes e Lucy Silveira votarão em Luciano Nunes para o governo, Wilson Brandão em Wilson Martins para o Senado. No MDB, Luiz Menezes e João Henrique Sousa certamente não seguem a orientação para votar em Wellington Dias. No PT, muita gente diz que ao invés de Ciro Nogueira, vai votar em Jesus Rodrigues para o Senado; O PTB também vai dividido para o governo e o Senado.

O governador Wellington Dias recebeu, nesta quarta-feira (18), no Palácio de Karnak, o representante do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA) no Brasill, Hernán Chiriboga; a representante do programa Semear Internacional, Fabiana Dumont, e a secretária de Estado Desenvolvimento Rural, Patrícia Vasconcelos. Na ocasião, trataram sobre o programa Viva o Semiárido, que visa reduzir a pobreza da população rural.







Estratégia

Depois de passado o prazo de filiações, o Partido Humanista da Solidariedade (PHS) realiza na quinta-feira (19) no Plenarinho da Câmara Municipal de Teresina a partir das 10h da manhã, a primeira reunião com os seus pré-candidatos a deputado estadual e federal. O encontro servirá para definir as primeiras estratégias da sigla para as eleições de 2018.

Semana da Contabilidade

O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI) promove, entre os dias 25 e 27 de abril, a 6º edição do Projeto “Declare Certo”, que vai levar esclarecimento sobre as principais mudanças e dúvidas da população na hora do preenchimento correto da declaração do imposto de renda. O mutirão gratuito de orientação acontecerá na Praça Rio Branco, de 9h às 16h, e é voltado para a população em geral.

MPT Itinerante

O projeto MPT Itinerante, do Ministério Público do Trabalho no Piauí, estará na microrregião de Uruçuí de 18 a 20 de abril. Na oportunidade, o Procurador do Trabalho, José Wellington Soares, irá realizar inspeções dos procedimentos já em trâmite no MPT e estará de plantão, na quinta-feira (19) a partir das 14h na Vara do Trabalho de Uruçuí, para o recebimento de novas denúncias.

Fracasso

Publicação no site especializado Congresso em Foco demonstra que a reforma trabalhista tem fracassado no país. As ações trabalhistas caíram 50% devido as dificuldades para o acesso à Justiça. Além disso, o número de desempregados registrou aumento de novembro do ano passado a fevereiro deste ano, sem contar no aumento da informalidade, que atinge em cheio a arrecadação do sistema previdenciário.

Impostos

Os contribuintes que não pagaram o IPTU e a taxa de coleta do lixo, cujos boletos venceram na segunda-feira (16), devem recalcular o débito. Com o fim do prazo, o novo carnê só pode ser impresso no Portal de Serviços da Secretaria Municipal de Finanças (Semf) ou diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público (CAPs).

Agenda

Os Centros de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) e de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) realizam hoje (19), o evento de culminância do projeto "Educação Ambiental em Defesa da Vida". A iniciativa tem entre seus objetivos a disseminação de uma cultura de respeito ao meio ambiente e preservação dos recursos naturais, por meio de ações empreendidas no espaço escolar.

O Tenente Coronel James Sean, comandante do BOPE da Polícia Militar do Piauí, foi convidado para ministrar instrução de Armamento, Munição e Tiro para a Força Nacional de Segurança Pública, no período de 02 a 15 de abril, visando qualificar e nivelar policiais militares dos diversos Estados da Federação, para que possam servir no Departamento da Força Nacional de Segurança Pública.