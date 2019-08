Incêndios amazônicos do topo da cúpula do G7

Chefes de Estado e governo do G7 acordaram sobre o envio de ajuda aos países afetados pelos incêndios na Região Amazônica "o mais rápido possível”. Os líderes das maiores potências econômicas avançadas estão se aproximando de um consenso sobre como ajudar a extinguir o fogo e reparar os danos resultantes. Trata-se de encontrar os mecanismos apropriados, tanto técnicos quanto financeiros. Os líderes defendem o reflorestamento das áreas queimadas, tendo em vista a biodiversidade, o oxigênio e a luta contra o aquecimento global. Embora 60% da Região Amazônica se situe no Brasil, a maior floresta do mundo também se estende por oito outros países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, e até mesmo o departamento ultramarino da França, Guiana Francesa.



A direção nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) escolheu o Piauí para realizar os primeiros testes do novo Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO). A ação é fruto da articulação do superintendente estadual, Tiago Vasconcelos, junto ao presidente nacional do órgão, general Jesus Corrêa.

Crescimento

O faturamento do setor de franquias nacional teve crescimento de 6,4% no primeiro semestre do ano. A receita subiu de R$ 79,496 bilhões para R$ 84,586 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Nos últimos 12 meses, a receita do mercado de franchising evoluiu 6,9%, atingindo R$ 179,933 bilhões.

Mutirão

Quase 300 pessoas que aguardavam em fila de espera eletrônica foram atendidas no sábado (24) por médicos neurologistas e neuropediatras, no Centro de Saúde Lineu Araújo. A ação faz parte do programa “Teresina The Atende”, iniciativa da Fundação Municipal de Saúde (FMS) que fará mutirões de consultas e exames até o final do ano e que visa agilizar o atendimento nas áreas que apresentam demanda grande e crescente.

O principal tema político

Por falar em saúde, o tema tem vindo à pauta política. Nas solenidades em alusão ao aniversário de Teresina, o prefeito da capital, Firmino Filho (PSDB), fazia questão de dizer que a cidade faz um sacrifício muito grande neste setor, porque segundo ele, o governo estadual não apresenta bons resultados na área. Somam-se a isso, a atuação da comissão de saúde da Assembleia Legislativa e as críticas de aliados de Wellington a gestão da saúde no Piauí.

Quarenta e um reeducandos da Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba, receberam, na última sexta-feira (23), certificados pela conclusão dos cursos de Microempreendedor Individual, Auxiliar de Cozinha e Panificação e Confeitaria. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Justiça do Piauí através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Na oportunidade, 54 internos também foram contemplados com carteiras de identidade. A ação faz parte do Projeto Registrar, realizado pela Secretaria de Justiça em parceria com a Secretaria de Segurança.