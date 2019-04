Inadimplência desacelera, mas ainda assusta



O número de empresas com contas em atraso e registradas no cadastro de inadimplentes cresceu 5,02% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2018. embora o ritmo de alta tenha perdido força em todas as regiões do país. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O levantamento também aponta que o número de dívidas contraídas em nome de pessoas jurídicas avançou 1,84% na comparação anual. Além disso, cada empresa devedora continua acumulando, em média, duas pendências financeiras. De acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas, o maior crescimento quanto ao número de empresas negativadas foi observado no Sudeste, com alta de 8,65%. No Sul chegou a 2,99%, no Centro-Oeste, a 1,54%, e no Nordeste, a 1,31%. Já o Norte houve uma pequena queda nesse índice: -0,03%. Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, a desaceleração observada no crescimento da inadimplência é reflexo de uma melhora gradativa no faturamento de alguns setores da economia, bem como das taxas de juros mais baixas que têm sido praticadas no país.

Ao tomar posse como secretário de Segurança Pública do Piauí, em solenidade realizada nesta sexta-feira (29), no Palácio de Karnak, o capitão Fábio Abreu disse que, em sua nova gestão à frente da pasta, os investimentos em tecnologia e em inteligência serão priorizados. "O uso da tecnologia e da inteligência será o principal mote dessa gestão. Nós vamos criar aplicativos e outras alternativas na tecnologia, além de potencializar a inteligência, que vai receber boa parte dos recursos de que vamos dispor, sejam recursos da própria secretaria [de Segurança], provenientes do Ministério da Justiça ou de parcerias com a Secretaria de Justiça", afirmou o deputado federal licenciado.

A Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Saúde, aprovou a continuidade do programa de residências médicas do Hospital Getúlio Vargas (HGV). A decisão foi tomada durante reunião realizada na última quinta-feira (28), em Brasília, com a presença do secretário estadual da Saúde, Florentino Neto, do reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, da diretora-geral do HGV, Fátima Garcez, e da coordenadora do Comissão Estadual das Residências Médicas, Jozêlda Duarte. Para conseguir a manutenção das residências médicas do HGV, o governo incluiu o pagamento dos bolsistas na folha de pagamento do serviço público estadual. Em fevereiro, a Comissão Nacional decidiu pelo descredenciamento do programa de residências médicas, dando um prazo para que o governo apresentasse uma solução para regularizar o pagamento dos residentes.

O Rotary Club de Teresina Piçarra convidou o prefeito Firmino Filho para participar da reunião semanal do clube e falar sobre a mobilidade urbana na capital. O gestor discorreu sobre a expansão da cidade, fez uma explanação sobre o Plano de Ordenamento Territorial de Teresina, sobre o Plano Diretor Transporte e Mobilidade Urbana, e citou os novos projetos e investimentos que serão realizados pela PMT nesta área.





Aliviado, o deputado federal Merlong Solano (PT) fez a entrega simbólica da chave da Secretaria de Governo ao seu sucessor, o ex-deputado Osmar Júnior (PCdoB), que ressurge com força na política piauiense, quatro anos após deixar a Câmara Federal.