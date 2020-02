Governo lança hoje Plano Estratégica da Polícia Civil

Será lançado nesta terça-feira (11), o Plano Estratégico 2020/2030 da Polícia Civil, disposto por meio da Portaria n° 002-GDG/2020/AN, que institui o Sistema de Gestão Estratégica, entre outras ações. Este sistema leva em consideração a necessidade de implementação de uma gestão moderna, dinâmica e participativa na Polícia Civil, de forma que a sociedade, governo e população obtenham melhores resultados das ações definidas.



A iniciativa também prioriza o direcionamento das ações estratégicas de modo a alcançar objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos trabalhos desenvolvidos. Além disso, insere-se neste campo, a importância de se desenvolver uma gestão ética, transparente e profissional na instituição.

O Plano Estratégico 2020-2030 tem como base o Plano Participativo de Segurança Pública do Piauí e foi elaborado com a colaboração das forças de segurança do Estado, em conjunto com os mais diversos segmentos da sociedade, e servirá como instrumento para as decisões do Sistema de Gestão Estratégica, a fim de auxiliar a tomada de decisão do Delegado Geral, relacionadas ao alinhamento estratégico da Polícia Civil.

O governador Wellington Dias se reuniu, nesta segunda-feira (10), com o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, os diretores do Interpi, Idepi e Aprosoja, Chico Lucas, Leonardo Sobral e Azir Neto, respectivamente, e a superintendente de Parcerias Público e Privada, Viviane Moura. Durante a reunião, foram debatidas políticas públicas de estímulo ao setor a fim de impulsionar o desenvolvimento agronegócio no estado. O chefe do executivo estadual destacou que o governo tem buscado investimentos para obras que favoreçam a economia no campo.

Pedro II

Foi assinada, na manhã desta segunda-feira (10), a ordem de serviço para a revitalização e recuperação da barragem do Açude Joana, em Pedro II. A obra, orçada em R$ 511.441, 91 será iniciada após solicitação da Prefeitura junto ao senador Ciro Nogueira (Progressistas) e executada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). A previsão é que a obra seja finalizada ainda no primeiro semestre de 2020.

Plano de Contingência

O secretário Florentino Neto reuniu nesta segunda-feira (10) os diretores dos hospitais estaduais, superintendentes e a rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), para discutir ações contidas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 2019-nCoV. Na reunião também foi escolhido o porta-voz da Sesapi, o médico infectologista José Noronha, que ficará a frente de todas as orientações sobre o novo Coronavírus 2019-nCoV.

Inauguração

A população de Teresina passa a contar, a partir desta terça-feira (11), com mais um Conselho Tutelar. A nova unidade, situada na Santa Maria da Codipi, se junta as quatro já existentes, o que mostra o compromisso da Prefeitura da capital no fortalecimento das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente. A cerimônia de inauguração acontece ao meio dia, na Rua Mariano Gaioso nº 5943, do Bairro Santa Rosa. A PMT também vai realizar a entrega cinco veículos novos que vão atender todas os conselhos tutelares da cidade.

Como forma de capacitar os servidores e reforçar o compromisso com o cumprimento da legislação e normas vigentes, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) realizou, nesta sexta-feira (07), uma palestra sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade e suas consequências para o trabalho de fiscalização e controle da administração pública exercida pela Corte de Contas. A palestra foi ministrada pelo professor e doutor em direito Lucas Villa. O evento, organizado pela Escola de Gestão e Controle Conselheiro Alcides Nunes (EGC) foi transmitido ao vivo no youtube e pode ser visualizado no canal do TCE-PI.

