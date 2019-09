Governo lança campanha para estimular consumo na Semana da Pátria

O governo federal lançou nesta terça-feira (3), em cerimônia no Palácio do Planalto, uma campanha para estimular o consumo durante a semana do dia 7 de setembro, data em que se celebra a Independência do Brasil. Batizada de Semana do Brasil, a campanha, que teve peças publicitárias elaboradas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), envolve a participação de 4.680 empresas de todo o país, que vão oferecer descontos e promoções em produtos e serviços.



O pré-candidato a vereador Ananias Júnior (PSD), filho do ex-vereador Ananias Carvalho, começa a ganhar terreno entre o eleitorado evangélico de Teresina. Ele realizou em sua residência um jantar com pastores da Assembleia de Deus, maior denominação evangélica da capital. O evento também contou com a presença do deputado estadual Georgiano Neto, pré-candidato do PSD a Prefeitura.

Articulação

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, já colocou sua tropa em campo para tentar viabilizar a filiação dos deputados federais Atila Lira, recém-expulso do PSB, e Flávio Nogueira, que enfrenta processo disciplinar no PDT. Caso a articulação se concretize, o Progressistas passará a ter a maior porcentagem na bancada federal do Piauí, ocupando quatro cadeiras. O partido já conta com as deputadas Iracema Portela e Margarete Coelho.

Recomendação

O promotor Fernando Santos expediu recomendação ao presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (PSDB), para que realize concurso público para servidores efetivos no “intuito de corrigir as distorções constitucionais dos cargos comissionados”. A quantidade de vagas deve ser proporcional ao número de comissionados na CMT. De acordo com o Ministério Público do Piauí (MP-PI), 79% de todos os cargos existentes na Câmara são ocupados por servidores comissionados e que, em muitos destes, as atribuições são administrativas, operacionais e técnicas.

#Chateado

Apesar de não demonstrar publicamente, o secretário de Governo, Osmar Júnior, é um dos aliados mais incomodados com o retorno dos deputados que ocupavam secretárias à Assembleia Legislativa. A insatisfação tem um motivo claro. O regresso dos parlamentares prejudica de forma direta à suplente Elisangela Moura, do PC do B de Osmar, que deixa a casa pouco mais de dois meses após assumir uma cadeira no legislativo

Progere

O Piauí vai ganhar mais 12 Projetos de Investimentos Produtivos (PIP) que serão divididos em três territórios. Os projetos serão implantados ainda em José de Freitas, Miguel Alves, Pau D’arco, Altos, Capitão de Campos, Barras, Milton Brandão, Piracuruca, Lagoa do São Francisco e Piripiri.

Duplicação das BRs

Obras de duplicação das BRs 316 e 343 foram retomadas e a previsão é que sejam concluídas em 540 dias. Executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER), as ações compreendem a adequação, duplicação, melhoramento e restauração das duas rodovias. Os recursos, de R$ 66 milhões para 316 e R$ 39 milhões para 343, já estão garantidos. O financiamento é do BNDES, com contrapartida do Governo do Estado.