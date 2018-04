Governo enfrenta onda de “azar” na semana

Dois episódios movimentaram a gestão e a política piauiense na última terça-feira (24). A operação tendo como alvo o senador Ciro Nogueira e a decisão da Justiça em suspender o repasse da segunda parcela do empréstimo atingiram em cheio o governo Wellington Dias, que certamente precisa responder com agilidade os eventos. Em relação ao empréstimo, o caminho natural é tentar derrubar a liminar, ter acesso aos recursos é essencial para movimentar a economia do Estado, afagar a base aliada com as obras financiadas com o recurso e pôr fim a discussão sobre prestação de contas. Agora, em relação aos episódios com o nome de Ciro, o governo também é atingido do ponto de vista político, mas só vai conseguir minimizar os efeitos negativos se o parlamentar conseguir assegurar a efetivação dos recursos que tem prometido.

A vice-governadora Margarete Coelho (Progressistas) e o deputado estadual Fábio Novo (PT) se reuniram ontem (25) com o presidente da Caixa, piauiense Nelson Antônio de Souza. Na pauta, a realização do evento Ópera da Serra da Capivara, em que a empresa será uma das patrocinadoras. Outros assuntos relacionados ao Piauí e a cidade de São Raimundo Nonato também foram tratados no encontro.

De pai para filho

O ex-vereador Paulo Roberto de Oliveira Santos vai se candidatar ao cargo de deputado estadual nas eleições deste ano. Ele estava na coordenação do Programa de Gestão de Recursos Hídricos do Governo do Estado, mas deixou o cargo no início deste mês para se desincompatibilizar e poder disputar o pleito. Para substitui-lo no posto, o governador nomeou Paulo Roberto de Oliveira Santos Filho.

Bloqueio

O advogado Valter Alencar Rebelo, pré-candidato ao governo do Estado, está usando de toda sua artimanha jurídica para impedir que o Estado receba o dinheiro do empréstimo da Caixa Econômica. Na avaliação de aliados do governo, a oposição sabe que Wellington é forte mesmo sem dinheiro em caixa e avalia que será mais difícil enfrentá-lo se ele tiver dinheiro para tocar obras. Tentar paralisar o governo é a estratégia de quem corre por fora.

Oi, sumido

O secretário de Justiça, Daniel Oliveira, nunca mais deu o ar da graça em entrevistas para imprensa. Não na mesma proporção de algum tempo atrás. Parece que ele tem sido recomendado a ficar em stand by, sumido por algum tempo.

Atividade agrícola

O vereador R Silva (Progressistas) juntamente com o superintendente da Codevasf, Fábio Miranda e o vereador Nilson Cavalcante (PT do B) estiveram reunidos para debater sobre a implantação de campos agrícolas na zona rural de Teresina. De acordo com o parlamentar as comunidades que dependem das atividades agrícolas precisam de kits de irrigação, poços tubulares e terrenos para exploração. Na reunião, a Codevasf se comprometeu em apoiar o projeto e visitar os campos.

Davi contra Golias

Pré-candidato ao Senado pelo PSL, o ex-vereador e ex-deputado-federal Elizeu Aguiar afirmou que sua participação no pleito deste ano será uma "luta de Davi contra Golias", dado o poderio econômico de alguns dos seus adversários. "Eu estou longe da política há oito anos. E venho disputar a eleição deste ano com a esperança de que podemos mudar alguma coisa. Por que? Porque o eleitor mudou, o povo acordou. Se não acordou todo mundo, pelo menos acordou boa parte", afirmou Elizeu.

Reserva de mesas a idosos

O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) participou na manhã de ontem (25) de audiência no Ministério Público que contou com a presença do Promotor de Justiça e Coordenador Geral do PROCON Nivaldo Ribeiro e os representantes legais dos principais shoppings de Teresina (Teresina Shopping, Riverside, Shopping Rio Poty). A audiência tratou sobre o cumprimento da Lei 6.186/12 de sua autoria, aprovada e sancionada, que torna obrigatória a reserva de 5% das mesas e cadeiras para idosos, portadores de necessidades especiais e gestantes nas praças de alimentação dos shoppings e restaurantes do Estado do Piauí.

Antes tarde...

O governo do Estado recebeu ontem (25), os kits de ajuda humanitária enviados pelo Ministério da Integração Nacional para serem entregues às famílias afetadas pelas cheias na região norte do Piauí. O material está no galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e é composto por cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal, água mineral, colchões e kits dormitórios, além de kits específicos para crianças, idosos e pessoas com deficiência.