Governo corrige defasagem e salário mínimo será de R$ 1.045

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram, em Brasília, que o salário mínimo de 2020 será elevado de R$ 1.039 para R$ 1.045. Uma medida provisória (MP) será editada pelo presidente nos próximos dias para oficializar o aumento. No final do ano passado, o governo editou uma MP com um reajuste de 4,1% no mínimo, que passou de R$ 998 para R$ 1.039. O governo estima que, para cada aumento de R$ 1 no salário mínimo, as despesas elevam-se em R$ 355,5 milhões, principalmente por causa do pagamento de benefícios da Previdência Social, do abono salarial e do seguro-desemprego, todos atrelados ao mínimo.











O presidente do Sebrae no Piauí, Freitas Neto, defendeu a conclusão da adutora do Litoral como forma de garantir desenvolvimento no turismo piauiense. Ele ressalta que não há desenvolvimento turístico sem infraestrutura e garantir abastecimento de água e esgotamento sanitário é o mínimo para atrair turismo e oferecer aos visitantes as condições necessárias para desfrutar das belezas naturais do litoral piauiense. O Ceará, por exemplo, já resolveu há bastante tempo o problema da falta de água e energia em Jericoacoara. Sendo assim, o Piauí precisa correr com essa adutora.









Fora da política

As declarações de Freitas Neto foram realizadas em entrevista a jornalista Najla Fernandes, no Bom Dia News, da O DIA TV. Na ocasião, ele também informou que não pensa em voltar a disputar cargos políticos. “Encerrei isso há muito tempo. Fui mais do que imaginava ser, sou grato ao povo piauiense pelas oportunidades que me deram”, pontua. O ex-governador e exsenador também criticou o sistema político atual e arrematou: “Não coaduno com este sistema. Acho que precisa ser feito uma reforma política profunda, que eu tenho certeza que não será feita”, diz ele.

Adeus descanso!

O prefeito Firmino Filho, com certeza, não está ansioso para retornar à Teresina, após curtir dias de férias. O chefe do executivo terá pela frente nas próximas semanas um maratona de momentos decisivos. Além de definir o nome que será apresentado para a sua sucessão, ele também é aguardado para finalizar a formatação das chapas proporcionais dos partidos da base aliada.

Bola da vez

Por falar em sucessão municipal, o ex-secretário de Planejamento, Washington Bonfim é mesmo a bola da vez na corrida pela preferência de Firmino Filho. Bonfim é um dos poucos que consegue agradar setores do PSDB e de toda a base aliada dos tucanos.

Será

Quem também pode estar na disputa pelo Palácio da Cidade em outubro é o senador Elmano Ferrer, presidente estadual do Podemos. Ele anunciou que a sigla estuda a possibilidade de lançar candidatura própria. Elmano governou a capital entre 2010 e 2012.

Independência do Piauí

O governador Wellington Dias vai participar das festividades do 197º aniversário de adesão do Piauí à Independência do Brasil nas cidades de Piracuruca e Oeiras, nos dias 22, 23 e 24 de janeiro. No dia 22, em Piracuruca haverá celebração de missa, culto e solenidade de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. Em Oeiras, a programação ocorre nos dias 23 com a realização da Noite Cultural e no dia 24, hasteamento da bandeira, aposição de Corbelha de Flores no Busto de Manoel de Sousa Martins – “Visconde da Parnaíba”, celebração de culto, missa e também a Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí.