Governador deve ter pressa para acalmar aliados

As fissuras na relação entre partidos da base aliada devem levar o governador Wellington Dias (PT) a apressar o desenvolvimento de sua estratégia com vistas ao processo eleitoral de 2018. Além da disputa por espaços na chapa majoritária, principalmente a de vice-governador, a disputa por vagas de deputados estadual e federal também faz siglas entrarem em rota de colisão por causa de formação de chapas puras, chapinhas e outras coligações. O MDB deve pressionar o governador em todos os sentidos, além da vice, também quer chapão. Neste sentido, Wellington Dias precisa colocar em prática sua habilidade política. Ainda pesa o fato de que na eleição, deputados priorizam suas próprias campanhas, deixando a dos outros, mesmo que a de governador, em segundo plano.

O deputado Heráclito Fortes (DEM) usou a tribuna ontem (11) para cobrar um plano de manutenção das barragens. Ele lembrou que fez esse pedido ao governador Wellington Dias em 2009. Ele pediu que as informações referentes a situação da barragem do Bezerro, em José de Freitas, sejam encaminhadas ao Ministério Público para que providências sejam tomadas.

Errata



Em trecho de reportagem publicada ontem (11) na página 2, informamos que o número de desembargadores do TJ/PI passaria a ser 21, com a criação da nova vaga. Na verdade, o número passa a ser de 20 desembargadores.

Apoio

Diante das fortes chuvas que vêm atingindo o Piauí nos últimos dias e da situação emergencial nos municípios de José de Freitas, Cabeceiras, Barras e Luzilândia; o deputado federal Fábio Abreu se reuniu com o ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua. O ministro garantiu a liberação de cinco mil kits humanitários para a população de José de Freitas, além da ajuda na recuperação da Barragem do Bezerro.

Historiador

Economista e historiador concursado da Universidade Federal do Piauí, o professor Merlong Solano se apresentou novamente ao serviço na instituição, onde ministrará aulas de história neste semestre. Merlong deixou recentemente o cargo de secretário estadual de Governo em atendimento ao calendário da Justiça Eleitoral.

Mudança de nome

O deputado estadual Francisco Limma (PT) anunciou a mudança simbólica do seu nome para “Francisco Limma Lula da Silva” em homenagem ao ex-presidente Lula. De acordo com o parlamentar, o movimento é nacional e visa defender a democracia e o direito de Lula ser candidato.

Semana dos Povos Indígenas

O Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes realiza de 12 a 19 de abril a 16ª Semana dos Povos Indígenas. A programação começa na quinta-feira (12), a partir das 8h, com abertura da exposição “Grafismos étnico-urbanos”, que reúne trabalhos de vários artistas, como Aretusa Bispo, Dora Parentes, Jimmy Presley, entre outros. A exposição vai reunir produções artísticas com o olhar urbano sobre a diversidade cultural dos povos indígenas. O governador Wellington Dias participará da solenidade de abertura do evento.

Mudança relevante

O trabalhador que pedir demissão está mais perto de poder sacar integralmente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Um projeto de lei do Senado com esse objetivo, o PLS 392/2016, foi aprovado nesta quarta-feira (11) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Casa. Como o projeto foi apreciado em caráter terminativo, caso não haja apresentação de recurso para análise do tema no plenário da Casa, o texto seguirá diretamente para apreciação na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Júlio César (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themistocles Filho (MDB), se reuniram em Brasília com o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD). Na pauta, expansão do sinal da TV Assembleia.