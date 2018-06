Fretes mais caros

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) alertou que o estabelecimento de uma tabela com preços mínimos para o transporte de cargas provocará "prejuízos extremamente danosos para uma economia já fragilizada" e para a população brasileira. Segundo a entidade, a medida estabelecida pelo Governo Federal e regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já impacta todos os setores da indústria e terá efeitos imediatos no bolso dos consumidores, uma vez que o preço dos fretes "aumentou substancialmente". Como exemplo, a CNI cita que o transporte de arroz pelas rodovias do país terá aumento de 35% a 50% no mercado interno e de 100% para exportações. Na indústria de aves e suínos, o impacto do tabelamento sobre o custo do transporte foi calculado em 63%. O frete de rações para alimentar os animais tende a aumentar 83%. No setor de papel e celulose, a alta do preço para transportar os produtos será de 30%. "O aumento do frete nestes e nos demais setores, certamente, deixará as mercadorias mais caras, penalizando ainda mais a população", avalia a CNI. Enquanto isso, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse esta semana que a nova tabela está "fora de qualquer padrão". Em contrapartida, os caminhoneiros se queixam que os valores dos fretes estavam extremamente defasados e precisavam de uma atualização. Diante deste conflito de posições, é necessário que o Governo haja com prudência, para que não tome medidas que sobrecarreguem ainda mais o bolso dos brasileiros, mas, paralelamente, assegure a valorização do trabalho dessa categoria tão importante.

Representantes do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí reuniram-se na manhã de ontem com vereadores que compõem a mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina para discutir a paralisação dos médicos servidores do município. O presidente do Simepi, Samuel Rêgo, avalia que o encontro reforçou a luta da categoria. “Os gestores responsáveis pela saúde municipal não se mostraram sensíveis às reivindicações da categoria e o reforço dos vereadores nos anima para solucionar esse impasse junto a Prefeitura de Teresina”, destacou Samuel Rêgo.