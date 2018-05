Fiscalizar nunca é demais



Nesta quinta-feira, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí decidiu autorizar a realização de uma auditoria no Sistema Inthegra, bem como na licitação realizada pela Prefeitura para concessão do serviço de transporte público na capital. A relatora do processo foi a conselheira Lílian Martins, ex-deputada estadual e esposa do ex-governador Wilson Martins (PSB). Seu voto, favorável à auditoria, foi seguido por todos os conselheiros. Embora possa representar um duro golpe em Firmino Filho, que tem o Inthegra como a "menina dos olhos" de sua gestão, vale ressaltar que a realização de uma auditoria no sistema não deve ser considerada ruim. Pelo contrário. A fiscalização dos investimentos e gastos públicos nunca é demais. E como quem não deve não teme... a princípio, supõe-se que o prefeito tucano não tem com o que se preocupar.







"Isso mostra que há indícios que precisam ser analisados. O sistema, como um todo, está causando muitos transtornos para Teresina [...] Eu já tinha tentado aprovar uma CPI, por ser um instrumento próprio do Legislativo e que iria trazer luz sobre toda essa questão, mas como não a Câmara negou, eu procurei o TCE. E fico feliz porque o tribunal, agora, vai fazer uma auditoria especializada, e vamos acompanhar o passo-a-passo dessa auditoria. E temos certeza de que agora vão vir à tona alguns pontos que estão obscuros e que têm causado transtornos aos teresinenses", comentou o vereador Edilberto Borges Dudu (PT), ao ser informado pela reportagem do Portal O DIA sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado de autorizar uma auditoria na licitação do transporte público da capital e no próprio Sistema Inthegra.