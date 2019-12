Firmino e Ciro não se desgrudam nas andanças pelo interior

Justiça presente

A inauguração do Escritório Social no Fórum Cível e Criminal da Comarca de Teresina nesta segunda-feira, às 11h, como parte do programa Justiça Presente, é uma iniciativa que vai ajudar, e muito, a dar celeridade nos atendimentos e serviços em diversas áreas de suporte a apenados que estão em monitoramento e a egressos do sistema pressional piauiense. Além disso, faz parte dos programas desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Nações Unidades para o Desenvolvimento (Pnud), em parceria com os tribunais brasileiros e o Poder Executivo. Vale ressaltar que as primeiras tratativas para a implementação deste equipamento no Piauí se deram em junho, em reunião no Palácio de Karnak, entre representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), do CNJ e do Poder Executivo estadual. Os Escritórios Sociais são voltados ao fomento de ações socioeducativas e de cidadania no âmbito do sistema penal brasileiro.

A exemplo dos anos anteriores, a Casa da Mamãe Noel em Teresina, no bairro Marquês, zona Norte, segue sua tradição de 24 anos consecutivos encantando os teresinenses com os enfeites natalinos. Apesar da anfitriã, Maria Luzineide Veras Gomes Jales de Carvalho, de 84 anos, está com problemas respiratórios e não poder acompanhar os visitantes pelos corredores, manteve a tradição que encanta a todos que visa o local.



Sempre juntos

O prefeito tucano Firmino Filho e o presidente nacional dos Progressistas, senador Ciro Nogueira, não desgrudam um do outro nas andanças pelo interior do Piauí e nas inaugurações que participam. Nesse final de semana os dois políticos, acompanhado de assessores e lideranças, suaram juntos na caminhada religiosa rumo a Pau D'Arco sob o pretexto de que esse esforço ficam mais próximos de Deus.

Protestos

Desde a semana passada que representantes de entidades dos servidores públicos estaduais se mobilizam em torno da proposta encaminhada pelo governador Wellington Dias ao presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), que trata da adequação do Estado às novas regras da Previdência, promulgadas recentemente pelo Congresso Nacional. A expectativa é que os sindicalistas ocupem hoje os espaços da Alepi para protestarem e cobrarem de seus representantes da Casa que discutam a proposta ouvindo seus apelos.

40 anos do DCE

O clima tenso que vive a Alepi após a tramitação da reforma da previdência estadual, com sindicalistas prometendo protestos na Casa, levou até a suspensão da sessão que ocorreria hoje em homenagem aos 40 anos do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí (DCE-UFPI). O comunicado foi enviado pelo líder do governo na Alepi, Francisco Limma (PT).

Religiosidade

Sem apoio de políticos nem a presença de nenhum deles, a comunidade de Ezequiel, na zona rural de Miguel Alves, realiza todos os anos os festejos de Santa Luzia na igrejinha construída por dona Doralice Rodrigues, 90 anos de idade, na fazenda da família. A comunidade está em festa desde 1º de dezembro e o encerramento acontecerá dia 13, Dia de Santa Luzia.

Apelos

Moradores do bairro Santa Isabel, na zona Leste de Teresina, reclamam das péssimas condições dos calçamentos das ruas da área, a maioria cabeça de jacaré. Além disso, há trechos com pedras soltando, dificultando a circulação de veículos, a exemplo da rua Ângelo Martins.