Fechando o cerco

A prisão de três pessoas em Teresina suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos no país foi mais uma demonstração de que a Polícia Civil do Piauí está determinada a acabar de uma vez por todas com a prática desse crime no estado. A pena para os infratores que forem flagrados cometendo esse delito varia de um a quatro anos de reclusão, mais multa, e as ações destinadas a identificar esses criminosos são importantíssimas. O ingresso de servidores em órgãos públicos por meio de esquemas ilícitos traz uma série de consequências gravíssimas, e que não devem ser permitidas em nenhuma hipótese. Além de prejudicar os candidatos que de fato estudaram para os certames, as fraudes realizadas por essas quadrilhas permitem a entrada de pessoas corruptas e incompetentes no funcionalismo público, justamente os dois defeitos mais inaceitáveis para as pessoas que atuam em órgãos públicos.



Fabio Rodrigues Pozzebom / AgênciaBrasil

O ex-deputado Elizeu Aguiar, pré-candidato ao Senado pelo PSL, avalia que a visita do deputado federal Jair Bolsonaro ao Piauí, agendada para o próximo mês, deve impulsionar sua pré-candidatura à Presidência da República no estado. "Será mais uma oportunidade para que o nosso povo conheça suas propostas de forma mais profunda. O índice de aprovação de Bolsonaro entre os piauienses já é altíssimo, e a tendência é crescer ainda mais, à medida que a população for conhecendo suas ideias e o seu caráter", afirma Elizeu.

Erramos

Na edição de sexta-feira (22), publicamos na página 2, a manchete "Para fortalecer coligações, PSC retira pré-candidatura de Collor", houve um erro de digitação na manchete. Ao invés de PSC, o partido é o PTC.

Sufoco

Os indicadores econômicos mostram que a recessão ficou para trás, mas os consumidores ainda sentem dificuldades financeiras no dia a dia. Exemplo disso é que muitos não estão conseguindo chegar ao fim do mês com sobras de recursos. Dados apurados pelo Indicador de Reserva Financeira do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostram que no último mês de abril apenas 16% dos brasileiros conseguiram poupar parte da renda, incluindo salários, pensões, entre outros rendimentos.

Sufoco II

O dado é numericamente inferior ao observado em março, que ficou em 20%. No geral, 72% dos consumidores brasileiros não foram capazes de guardar alguma quantia em abril. Para os consumidores que não guardaram recursos no período analisado, a principal justificativa é a baixa renda, razão dada por pouco mais de um terço (36%) dos entrevistados. Em seguida, aparecem os imprevistos, lembrados por 20%. A falta de disciplina (17%) e a falta de renda no momento (16%) completam a lista dos principais empecilhos.

Adiadas

A audiência pública para deliberação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que estava prevista para acontecer na próxima quinta-feira (28), e a eleição do Conselho Municipal da Cidade de Teresina, que estava marcada para o dia 29, foram adiadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Seplan), o adiamento foi necessário "devido à grande relevância do tema, que envolve diversos setores da sociedade civil em mudanças estruturais para o melhor desenvolvimento da cidade".

O vereador Luís André (PSL) anunciou o início do projeto São João dos Bairros, que vai promover festas com a temática junina em diversas regiões da cidade. O projeto foi idealizado pelo próprio parlamentar, e está em seu primeiro ano. Neste sábado, haverá uma festa destinada aos moradores da Piçarreira e da Vila Madre Teresa.