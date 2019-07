Famílias endividadas

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta terça-feira (9) nova edição da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), que mostra que aumentou pelo sexto mês consecutivo o percentual de famílias brasileiras endividadas, alcançando o maior patamar de endividamento desde julho de 2013. O endividamento cresceu 0,6 ponto percentual em relação a maio, e na comparação anual - com junho de 2018 - o aumento foi de 5,4 pontos percentuais. Apesar do aumento do endividamento das famílias, que chegou a 64%, a pesquisa identificou uma queda no número de famílias com dívidas ou contas em atraso, tanto na comparação mensal quanto na anual. Ou seja, o número de famílias endividadas até cresceu, mas também cresceu o número de famílias que estão conseguindo honrar as dívidas dentro do prazo estipulado - elas devem, mas pagam. E mesmo com as altas sucessivas do percentual de endividados, o comprometimento médio de renda com o pagamento de dívidas ficou estável, comparado a 2018, assim como o percentual de famílias que se consideram muito endividadas. De acordo com a CNC, o cenário reflete as condições ainda favoráveis de juros e prazos, demonstrando uma melhora no perfil das dívidas. O índice das famílias que declararam que não teriam condições de pagar suas dívidas e permaneceriam inadimplentes ficou estável na comparação mensal, em 9,5%. Na comparação anual, as famílias se mostraram menos otimistas em relação à capacidade de pagamento, com crescimento de 0,1 p.p. em relação a junho de 2018 (9,4%).

“O percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso, ou seja, inadimplentes, apresentou a primeira queda do ano, em junho, e um recuo em relação a 2018. Também é possível observar uma melhora no perfil do endividamento, com maior participação de modalidades de crédito que apresentam menor custo, prazos mais longos e garantias atreladas à sua concessão. Observamos o crescimento de dívidas com o financiamento de carro e de casa no perfil do endividamento, tipos de dívidas que possuem menor risco de inadimplência”, afirma José Roberto Tadros, presidente da CNC.

Defesa de direitos

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) convocou os professores da rede municipal de ensino para uma manifestação durante a sessão da Câmara Municipal nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 8 horas. O motivo é uma proposta de alteração no Estatuto do Magistério, referente ao direito de participação em assembleias da entidade sindical durante seis vezes ao ano, considerando efetivo exercício de trabalho sem prejuízos ou descontos salariais.

Defesa de direitos II

O projeto de lei complementar pretende suprimir o inciso VI do artigo 26 da Lei nº 2.972/2001, que dispões sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Salários do Magistério Público da Rede de Ensino de Teresina. A informação de que o mesmo irá para votação na quarta-feira foi confirmada ao Sindserm pelo presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar. No final do ano de 2018, um projeto do Executivo com o mesmo teor foi a votação, mas acabou sendo rejeitado pela maioria dos parlamentares.

Acesso aos medicamentos

Está disponível em formato digital um guia com instruções para ter acesso gratuito aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Em passo a passo, o material mostra como se dá o primeiro cadastro, a renovação, a documentação necessária, as medicações disponíveis e as patologias atendidas, além das unidades de atendimento em todo o Piauí.

Desburocratização

O presidente do Movimento Empreender Piauí (MOVE), Arthur Feitosa, esteve reunido nesta terça-feira (9) com o desembargador Oton Mário José Lustosa Torres para discutir a desburocratização dos cartórios no estado. Na oportunidade, Arthur Feitosa convidou o magistrado para participar de uma palestra que será realizada em agosto, para tratar sobre a eficiência dos serviços imobiliários.