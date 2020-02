Escolha de Firmino deve alterar postura de oposição

A forma como os opositores vão se portar na campanha eleitoral para prefeito de Teresina deve variar de acordo com o perfil do candidato apresentado por Firmino Filho (PSDB). Caso o nome seja de Kleber Montezuma, por exemplo, o grupo que comanda a Prefeitura vai querer focar a discussão na área educacional, enquanto a oposição vai lembrar da mobilidade urbana e da infraestrutura de drenagem, pro exemplo. Já se o nome for de Charles da Silveira ou Silvio Mendes, ambos ligados a área da saúde, a oposição vai querer, provavelmente focar seu discurso em problemas graves que se arrastam ao longo dos anos de gestão tucana. O prefeito sabe disso e com certeza já estuda resultados de pesquisas qualitativas para não errar no candidato e acertar o perfil a ser apresentado à população.





A Prefeitura de Esperantina, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), reuniu dezenas de agricultores do município interessados em participar da Chamada Pública para aquisição de produtos alimentícios oriundos da Agricultura Familiar. A reunião teve viés informativo e ocorreu na última segunda-feira (10) na Secretaria Municipal de Educação. O momento foi oportuno para orientar os produtores de forma que participem do programa, que atende a Lei nº 11.947/2009, que determina o uso de, no mínimo, 30% do valor repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE na compra de alimentos provenientes da produção rural.

Caneta monocrática



Em discurso na Câmara dos Federal, o deputado Flávio Nogueira (PDT-PI), sem citar o ministro Luiz Fux, classificou como “canetada monocrática” a decisão de suspender por prazo indeterminado a implantação do juiz de garantias, apreciada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Declarou também que a postura do magistrado torna a mais alta corte do país diminuta.

Deboche

No Piauí já tivemos muitas inaugurações de obras pela metade, muito barulho por conta de autorização de estudos para realização de obras e ultimamente tem aparecido mais uma forma de enganar a população. Ela vem sendo chamada de “Lançamento da Pedra Fundamental”. É uma espécie de começo da obra. Num país em que obras tem tempo pra começar, mas não tem pra terminar, é jogar dinheiro fora e brincar com a cara do contribuinte, fazer uma festança pelo “lançamento da Pedra Fundamental da obra.....”.

Sinduscom com a Bancada federal

Representantes do setor da construção civil se reunirão nesta sexta-feira (14) com os parlamentares que representam o Piauí em Brasília. A articulação é promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon/PI) com objetivo de dialogar com a bancada federal a respeito da geração de empregos no ano de 2020. A reunião acontece a partir das 7h30 no Metropolitan Hotel.

Acordo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o Congresso derrubará os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No início da tarde, Alcolumbre e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estiveram com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e fecharam um acordo. Outros vetos da pauta serão mantidos como parte do acordo.

Inauguração

A Defensoria Pública do Estado do Piauí inaugura na próxima quinta-feira (13), a nova sede da Instituição na Comarca de Parnaíba. A solenidade de inauguração das novas instalações, com início às 8h30, contará com a presença do defensor público geral, Erisvaldo Marques dos Reis, da diretora das Defensorias Regionais, Karla Araújo de Andrade Leite, do diretor administrativo da DPE-PI, Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro e dos defensores públicos com atuação na Comarca. O Governador Wellington Dias também estará presente, além de autoridades locais.