Enfim, Jeová

Há menos de dois meses o portal O DIA noticiou com exclusividade a nomeação de vários servidores comissionados para a Câmara Municipal de Teresina, inclusive para o cargo de diretor de Comunicação Social, que passou a ser ocupado por um advogado - Ricardo Augusto Melo do Rêgo Monteiro -, por indicação do deputado estadual Themístocles Filho (MDB). A reportagem destacava que há cerca de sete anos o Legislativo municipal não realiza concurso público. Durante todo esse tempo, os presidentes que se sucederam no comando da Câmara nomearam uma infinidade de servidores que não precisaram se submeter a concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme preceitua a Constituição Federal em seu artigo 37. Nesta quarta-feira, enfim, o vereador Jeová Alencar (PSDB) anunciou a realização de um novo certame para o segundo semestre de 2019, com oferta de 24 oportunidades para vários cargos de nível médio e superior. Não se sabe se Alencar já vinha planejando realizar o concurso ou se ele decidiu anunciar o processo apenas por conta da repercussão negativa gerada pela notícia sobre o excesso de comissionados sendo nomeados na sua gestão.

O anúncio do concurso público da Câmara deve ser comemorado. Mas a imprensa, a sociedade e o Ministério Público precisam ficar atentos e cobrar para que o certame saia de fato do papel. Afinal, Jeová não dá nenhuma garantia à sociedade ao prometer um certame para daqui a mais de um ano. Além do mais, propagar que as inscrições custarão apenas R$ 1, sem informar de onde o poder público vai retirar todo o dinheiro necessário para bancar a aplicação das provas, é uma atitude que flerta com o populismo.

Mais campanha, menos trabalho

"Basta o deputado chegar ao plenário 10h30. Discute, vota as matérias, e às 13h30 já estão todos liberados. A Câmara Federal não faz isso? O Senado Federal não faz isso? Então, por que não a Assembleia? E essa não é uma decisão do presidente [da Assembleia]. É uma decisão dos líderes", afirmou Themístocles ao justificar a decisão da Casa legislativa de reduzir de quatro para dois dias na semana as sessões com presença obrigatória dos parlamentares. Ficou acordado que as sessões continuarão ocorrendo normalmente, de segunda a quinta-feira, como de costume, mas as votações dos projetos de lei serão concentradas nas terças e quartas-feiras, até as eleições de outubro. A medida foi tomada porque muitos deputados têm faltado às sessões para se dedicar à pré-campanha.

Tabela de honorários

Com o intuito de atualizar a tabela de honorários advocatícios, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Piauí abrirá um canal de diálogo com os advogados e advogadas piauienses através da plataforma Gestão Participativa. A ferramenta estará disponível para votação entre os dias 14 e 29 de junho. O lançamento acontecerá às 9 horas desta quinta-feira (14), no Fórum Cível e Criminal Desembargador Joaquim de Sousa Neto, em frente ao prédio do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI).

Dia dos namorados

Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) apontam que as vendas parceladas no Dia dos Namorados deste ano cresceram 1,63% na comparação com o mesmo período do ano passado, sinalizando uma leve recuperação após anos seguidos de resultados no vermelho. Essa é a terceira data comemorativa do ano em que as vendas a prazo apresentam crescimento: na Páscoa a variação positiva havia sido de 3,24% e no Dia das Mães, de 2,86%.

Criticando aliados

O deputado estadual Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, confrontou a posição de alguns parlamentares petistas que defendem a formação de uma chapa pura para a disputa por cargos proporcionais no pleito deste ano. O emedebista afirma que se um petista com mais de dez anos de filiado não conseguir pelo menos 25 mil votos no estado é porque tem "algo de errado com ele". Além de pleitear o posto de vice para Themístocles na chapa governista, o MDB também exige que o governador determine a formação de uma coligação proporcional com todas as siglas da base.