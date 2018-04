Emergência causada pela falta de planejamento

A correria e a situação de emergência por causa do episódio envolvendo a barragem do Bezerro só ocorrer ao longo de anos, o poder público não foi capaz de planejar bem a manutenção da estrutura. Em um local que a partir dos mês de setembro a escassez de água passa a ser um problema, e lamentável ver que não temos infraestrutura suficiente para manter tamanho tesouro represado com segurança. A água que causa transtornos agora certamente faz falta daqui uns meses. Há temos a segurança da infraestrutura hídrica é pautada nos meios de comunicação, e pelo visto, não foi tempo suficiente para os órgãos responsáveis pelo acompanhamento dos reservatórios garantirem a boa manutenção dos mesmos.

As atividades de residências médicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) que acontecem no Hospital Getúlio Vargas estão comprometidas e com o risco de serem fechadas. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Luciano Nunes na sessão de hoje (10) da Assembleia Legislativa do Piauí. Segundo o parlamentar, o comprometimento se deve ao atraso nos pagamentos que devem ser feitos pelo Governo do Estado. De acordo com o deputado, os profissionais que fazem residência e atuam como preceptores podem ser prejudicados com o atraso dos pagamentos.

Na luta

A vice-governadora Margarete Coelho (Progressistas) tem assumido a frente das ações do governo do Estado no que tange a situação de emergência instalada por conta do vazamento na barragem do Bezerro, em José de Freitas.

Enquanto isso...

O governador Wellington Dias (PT) cumpria no Paraná agenda política pessoal. Em Curitiba, ele tentou visitar o ex-presidente Lula. Após a Justiça impedir, restou os governadores da comitiva elaborarem uma carta e assinarem, desejando sorte ao ex-presidente.

Revoada

A saída do vereador Joninha do PSDB é mais uma que nos bastidores, está na conta do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB). Ninguém fala nada abertamente sobre o assunto, mas acreditam que se o vereador saiu do partido certamente ele conversou com o prefeito da capital. E pelo visto, recebeu o aval.

Permuta

Em São Raimundo Nonato, a conversa é a de que o deputado estadual Edson Ferreira (PSDB) e o irmão Avelar Ferreira, prefeito três vezes da cidade, estão planejando uma permuta. A permuta consistiria no fato de Avelar ser o candidato da família a deputado estadual e Edson Ferreira a prefeito da cidade.

Regularização

Termina nesta sexta-feira (13) o prazo para a renovação dos alvarás de táxi. Até o momento 1.516 taxistas fizeram a renovação, entretanto o município de Teresina conta com 2.040 taxistas que precisam procurar a Strans para renovar o alvará. Os 524 que faltam devem comparecer à Strans das 7h30 às 13h30. Além da análise da documentação de renovação, também será feita a vistoria dos veículos, verificando os equipamentos de segurança e a idade do táxi.

Sessão Solene

Atendendo requerimento dos deputados João Mádison (MDB) e Liziê Coelho (MDB), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta terça-feira (10) sessão solene especial para comemorar os 10 anos de fundação da “Escola do Legislativo Deputado Wilson Brandão”. A sessão foi aberta pelo presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB), que falou do desafio para fundar a escola, pois, no início, poucos acreditaram. “A reação foi o mesma de quando fomos criar a TV Assembleia. Mas, graças aos apoios de todos dos acreditaram, elas funcionam muito bem cumprindo suas funções sociais”, disse Themístocles, que destacou ainda as parcerias importantes como UESPI, UFPI, dentre outros.

Denúncia

As atividades de residências médicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) que acontecem no Hospital Getúlio Vargas estão comprometidas e com o risco de serem fechadas. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Luciano Nunes na sessão de hoje (10) da Assembleia Legislativa do Piauí. Segundo o parlamentar, o comprometimento se deve ao atraso nos pagamentos que devem ser feitos pelo Governo do Estado. De acordo com o deputado, os profissionais que fazem residência e atuam como preceptores podem ser prejudicados com o atraso dos pagamentos.