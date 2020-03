Em cavalo de pau, presidente ataca governadores e atiça militância

No último domingo, ele até falou em cooperação, trabalho integrado, assumiu um personagem preocupado com a população diante da pandemia de novo coronavírus. No entanto, o pronunciamento oficial dele na noite de terça-feira (24) deu lugar ao velho Bolsonaro de guerra. Disparou contra medidas orientadas pela Organização Mundial de Saúde, desmentiu seu Ministério da Saúde, atacou a imprensa e orientou a população a descumprir tudo aquilo que a ciência e técnicos tem apontado como melhor saída para combater a pandemia. Na transmissão, pareceu até a soma de teorias da conspiração e correntes de whatsapp ganhou vida própria e ocupa a presidência da República. Ao longo do dia de ontem (25), ele se digladiou com o governador de São Paulo, João Dória, e continuou a defender seu olhar diferente no combate a crise. O discurso do presidente foi reverberado nas redes sociais pelo seu exército de apoiadores nas redes sociais.



O deputado estadual Francisco Limma (PT) anunciou a destinação de R$ 240 mil de emendas impositivas para o combate do coronavírus e para ajudar as famílias afetadas por enchentes no Estado. Segundo o parlamentar, o objetivo é ampliar a capacidade do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, no enfrentamento ao COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus. “Sabemos que essa doença, esse vírus, contaminou, a princípio, a classe média alta, mas haverá o momento em que chegará aos municípios distantes, às pessoas carentes, que vão sofrer. Também estou preocupado com as famílias piauienses desabrigadas pelas enchentes.”, afirma.

Doação de etanol

A COMVAP – Indústria de Álcool e Açúcar do Piauí está fazendo doação de 10 mil litros de etanol ao governo do Estado para a produção de álcool em gel e sua distribuição para estabelecimentos da rede pública de saúde para ajudar no combate ao avanço do coronavírus. A empresa, vale destacar, se enquadra no setor de serviços essenciais, não podendo, portanto, suspender suas atividades, já que isso poderia levar o país ao desabastecimento.

Saúde!

O prefeito Firmino Filho (PSDB) testou negativo para o novo coronavírus. O prefeito de Teresina apresentou tosse e febre e realizou os testes, que descartaram a doença.

Prazo

Portaria do TCE prorroga o prazo de entrega dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM para o dia 30 de abril. O artigo 5º da portaria suspende multas sobre descumprimento dos prazos das prestações de contas e como o IEGM faz parte da prestação de contas municipal, essa prorrogação se torna automática.

Prioridade

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, enviou ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí e ao Tribunal de Justiça, solicitando medidas referentes ao exercício profissional dos advogados e advogadas. O Corregedor, desembargador Hilo de Almeida Sousa, atendeu o pleito e orientou os demais magistrados a darem prioridade às deliberações judiciais acerca dos pedidos de alvarás, levantamento de importância em dinheiro ou valores, pagamento de precatórios e requisições de Pequeno Valor – RPVs, bem como a homologação de acordos destinados à liberação de valores.

O deputado estadual Dr. Hélio (PL) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a compra de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para ajudar na luta contra a pandemia do Coronavírus. O valor será dividido igualmente entre o Hospital Regional Dirceu Arcoverde (HEDA) em Parnaíba e o Hospital Estadual Domingos Chaves (HEDC) em Canto do Buriti.