É preciso aproveitar o debate eleitoral para discutir planejamento urbano

O alto número de mortes em consequência das chuvas em Minas Gerais demonstra a importância que uma política de desenvolvimento urbano tem para as cidades e regiões metropolitanas brasileiras. Já são 47 mortes naquele estado. É preciso aproveitar as discussões sobre planejamento urbano nas eleições deste ano para intensificar o debate sobre quais medidas podem ser tomadas para garantir mais segurança habitacional e como as cidades devem enfrentar os problemas relacionados ao escoamento de água das chuvas. Também é preciso inserir os problemas sociais nessas discussões, afinal de contas, eles impactam diretamente na má qualidade de moradia no Brasil.



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) reúne, nesta terça-feira (28), às 9h30, autoridades de saúde, segurança e fiscalização para esclarecer as instruções de cuidados diante da emergência por doença respiratória, causada por agente novo coronavírus. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o objetivo é alertar as autoridades sobre os cuidados com a doença e afastar qualquer situação de pânico na sociedade. “Tanto o Ministério da Saúde quanto a Sesapi reconhecem que há uma emergência em razão de uma doença respiratória grave. Não é uma posição que nos remeta a uma situação de preocupação extrema, mas devemos ficar em alerta”, diz o gestor.



Inaugura para interditar

Ficou sem sentido a inauguração da ponte no trecho da BR-222 que liga Esperantina a Batalha. Caída há quatro anos, a nova ponte foi inaugurada em solenidade no último sábado (25), com a presença de comandantes do Exército, responsável pela construção, e do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, principal reivindicador da BR no Piauí. O problema é que horas depois de inaugurada, a ponte voltou a ser interditada e os carros voltaram a passar pelo atalho, que em época de fortes chuvas, fica tomado pela lama. Vai entender!

Reforma do hospital infantil

O Hospital Infantil passa por reforma que contempla o teto, que será todo trocado e terá um novo modelo de cobertura. A UTI será ampliada para 20 leitos, o que duplica sua capacidade de atendimento. Além da reforma na estrutura física, o Governo do Estado, por meio da Sesapi, está investindo em tecnologia e capacitação de profissionais.

Posse no Conselho Tutelar

A Prefeitura de Teresina nesta terça-feira (28), às 16h, na vice-prefeitura, 32 conselheiros de direito titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina (CMDCAT). O mandato terá duração de dois anos e será para o biênio 2020/2022. A solenidade vai contar ainda com a presença do secretário de municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integras (Semcaspi), Samuel Silveira.

Inauguração

O governador Wellington Dias e o secretário de Estado dos Transportes, Gustavo Aquino, inauguram, nesta terça-feira (28), obras de mobilidade urbana no município de Floriano. A solenidade será às 10h.

As obras consistem na pavimentação asfáltica, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de 38.675,00 m² em diversas ruas do município. O investimento foi de R$ 1.876.220,52, recurso de operação de crédito Finisa I e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans).

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) iniciará, no dia 2 de março, o Curso de Formação de 75 aprovados no último concurso para o cargo de até então Agente Penitenciário, hoje chamado de Policial Penal. As matrículas deverão ser efetuadas entre os dias 3 e 6 de fevereiro, na sede da Academia de Formação Penitenciária (Acadepen), no horário de 8h às 12h.