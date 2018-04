É ilógico obrigar um partido a se prejudicar

Os principais partidos da base aliada governista querem obrigar o Partido dos Trabalhadores a se integrar ao “chapão” na disputa por vagas na Alepi. Ora, se no Direito afirma-se que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, pode-se dizer que na política ninguém é obrigado a se prejudicar numa campanha. Se o PT tem em mente que é melhor sair com chapa pura, obriga-lo a se aliar por pressão de aliados contrapõe toda a trajetória da sigla nos últimos anos, afinal de contas, quando o partido mais precisou dos aliados, recebeu um impeachment de Dilma de presente. Além disso, a própria lei eleitoral já prevê que a partir de 2020, nada de coligação proporcional, ou seja, a sigla apenas se antecipa com vistas a cumprir a legislação. Por outro lado, o ponto crucial está no fato de que assim como o PT não é obrigado a se prejudicar, o governador Wellington Dias (PT) também não é.

O prefeito de Uruçuí, Wagner Coelho, recebeu nesse fim de semana o deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB) para a inaugurações de obras nos povoados da zona Rural. Na oportunidade o gestor declarou seu apoio ao parlamentar para a eleição estadual. “Apoiamos quem trabalha, quem vem ao nosso município e busca melhorias reais. Vemos isso no Fernando Monteiro, deputado que Uruçuí já conhece e apoia hoje e nas eleições”, afirmou Wagner.

Exoneração e pré-candidatura

O vice-presidente nacional da Diversidade Tucana, André Santos, ameaçou pedir a cassação de Joninha por infidelidade partidária num dia, e no outro dia foi exonerado do cargo de comissão que ocupava na Prefeitura de Teresina. No entanto, ele garante que foi apenas uma coincidência e nada tem a ver uma coisa com a outra. André Santos garante que vai ser candidato a deputado federal e a exoneração foi para cumprir o prazo de desincompatibilização.

Surpresa e coragem

Em relação ao caso de Joninha, que trocou o PSDB pelo Avante, André Santos informou que muitos tucanos foram tomados de surpresa porque um filiado ao partido, ao qual ele não tem contato, fez a denúncia ao Ministério Público Eleitoral, que vai investigar o caso. “Em relação ao vereador Joninha não demos entrada, mas como já sabemos que está nas mãos do Ministério Público, estamos aguardando, pois acreditamos que foi cometido a infidelidade partidária e o mandato tem que ficar no partido”. Se tivesse mais uns três tucanos com a coragem de André para defender o PSDB, a realidade do partido poderia estar diferente.

Declaração

Na reta final do prazo da entrega da Declaração do Imposto de Renda, 126.206 contribuintes piauienses entregaram a declaração. O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018, ano base 2017, está disponível no site da Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração começou em 1º de março e vai até as 23h59min59s de 30 de abril. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.

Lula Livre

O PT tem investido pesado em defender a liberdade do ex-presidente Lula e ao mesmo tempo explorar politicamente o fato. Além de já ter percorrido dezenas de cidades no estado denunciando o que chama de prisão política do ex-presidente, a bancada estadual do PT promoveu ontem (23) na Assembleia Legislativa do Piauí, o evento “Lula livre”. Vários partidos de esquerda participaram do ato, que resultou em dezenas de acusações de parcialidade na atuação do Poder Judiciário.

Expulsões

Os órgãos e autarquias do Governo Federal expulsaram, somente no primeiro trimestre de 2018, 142 agentes públicos por atividades contrárias à Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores). Um caso de demissão de servidor público federal foi registrado no Piauí. Ao todo, foram 120 demissões de funcionários efetivos; 18 cassações de aposentadorias; e quatro destituições de ocupantes de cargos em comissão. Os dados não incluem os empregados de empresas estatais, a exemplo da Caixa, Correios e Petrobras.





Os empreendedores do Shopping Natureza, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, que tiveram seus espaços danificados por conta de um incêndio ocorrido no dia 4 de abril, receberão mais um apoio da Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Economia Solidária (Semest). Nesta segunda-feira (23), a equipe da pasta foi ao local e mostrou a possibilidade deles terem acesso ao microcrédito do Banco Popular de Teresina, para ajudá-los a recuperar o material danificado.