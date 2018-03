Doações ocultas

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5394 para declarar a invalidade de trecho da Lei das Eleições (9.504/1997), introduzido pela Minirreforma Eleitoral (Lei 13.165/2015), que permitia “doações ocultas” a candidatos. O colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido da procedência da ADI, sob o fundamento de que as doações ocultas retiram a transparência do processo eleitoral e dificultam o controle de contas pela Justiça Eleitoral. A decisão confirma liminar deferida pelo STF, em novembro de 2015, que suspendeu a eficácia da norma atacada. Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autor da ação, o dispositivo da Lei das Eleições que permite "doações ocultas" a candidatos viola o princípio da transparência e dificulta o rastreamento das doações eleitorais. A decisão da Suprema Corte serve para alertar aos legisladores que os brasileiros não estão mais dispostos a aceitar tratativas nebulosas feitas no período eleitoral, com o objetivo de beneficiar candidatos corruptos e ludibriar os eleitores.

Passou a valer em Teresina a lei nº 5.171, que institui a "Campanha Permanente Infância Protegida". De autoria da vereadora Cida Santiago (PHS), a norma busca conscientizar, prevenir e combater pornografia e nudez em espetáculos públicos com a presença de crianças.

Evento no parque

A vereadora propôs o projeto que culminou com a referida lei depois que o Coletivo Salve Rainha realizou no Parque da Cidadania, em setembro de 2016, um evento em que dois artistas subiram ao palco seminus. À época, o espetáculo dividiu opiniões, sobretudo porque havia menores de idade na plateia. Muitas pessoas defenderam a liberdade de manifestação artística, enquanto outros criticaram a performance.

Educação para a vida

Acontece neste sábado, no Teatro da Assembleia Legislativa, o 1º Seminário Nacional de Educação para a Vida, que terá como palestrantes, dentre outros: o pediatra Daniel Becker, os psicólogos Carlos Aragão e Hadassa Lourenço, o filósofo Luizir Oliveira, a neurologista Jerlene Barbosa, o professor Vilton Soares, e Tânia Paris, fundadora da Associação pela Saúde Emocional das Crianças.

Capitalização

O mercado de títulos de capitalização encerrou o ano de 2017 com reservas técnicas de R$ 29,2 bilhões. O montante representa os recursos de títulos ativos que serão resgatados pelos clientes futuramente. Mesmo em meio à crise, as reservas se mantiveram, praticamente, no mesmo patamar de 2016, com um pequeno recuo de 0,8%. Os dados são da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), entidade de representa as 17 empresas que comercializam títulos de capitalização no país.

R$ 1,1 bi em prêmios

Os resultados do ano mostram ainda que as empresas distribuíram R$ 1,1 bilhão de prêmios em dinheiro para os clientes. Esse valor corresponde ao pagamento de R$ 4,4 milhões por dia útil do período. Como esperado, a receita global do setor foi 1,6% menor que no ano anterior, alcançando R$ 20,8 bilhões. Os resgates finais e antecipados efetuados pelos clientes no período caíram 9,7%, sinalizando uma predisposição maior dos clientes de manter recursos guardados.

"Os estados do Nordeste têm baixo endividamento, mas o governo federal tem bloqueado financiamentos. A Bahia teve de ameaçar de prisão o superintendente do Banco do Brasil para liberar um empréstimo. O Piauí precisou recorrer ao Supremo Tribunal Federal para conseguir financiamento. Acredito que haja um equívoco na política federal de dificultar esses empréstimos" - o governador Wellington Dias (PT), no seminário "O Futuro do Nordeste", realizado em Fortaleza, Ceará.