Discurso do Progressistas deveria animar MDB

Apesar da intensa disputa entre Progressistas e MDB pela vaga de vice-governador na chapa de Wellington Dias (PT), sempre que Ciro Nogueira e Júlio Arcoverde, presidentes nacional e regional da sigla, respectivamente, falam sobre o assunto dão a entender que o partido aceita a indicação de outro partido para o cargo. A afirmação de que o PP não coloca a faca no pescoço do governador e que não vai romper caso não ganhe o cargo, deveria ser vista como motivo de sobra para garantir ao MDB a tranquilidade da vitória na queda de braço. No entanto, não é o que se vê, alguns emedebistas tencionam a relação e isso pode trazer prejuízos políticos à sigla.

O suplente de deputado Antônio Félix foi recebido ontem (17), em Brasília, pelo ministro da Integração Nacional Antônio de Pádua Andrade. A pauta do encontro foi encaminhamentos para o socorro e auxílio das vítimas de enchentes em municípios piauienses. O ministro esteve visitando as áreas alagadas no Piauí no último domingo (15), firmou o compromisso ainda em solo piauiense de mandar de forma emergencial, kits humanitários para amparar todas as vítimas.

Promessa de Campanha

Um grupo de advogados piauienses entrou com uma ação na Justiça Federal para ter acesso à prestação de contas da atual gestão da OAB-PI, que deveria estar à disposição do público no site da instituição. A 5ª Vara Federal de Teresina já requereu informações da Ordem sobre o tema. Em tempo: transparência foi uma das principais bandeiras de campanha do atual presidente da Ordem, Chico Lucas.

“Oposição que atrapalha”

O líder do governo na Alepi, Francisco Limma (PT), afirmou que a oposição trabalha para inviabilizar a chegada de recursos ao Piauí e faz denúncias repetitivas contra o governo. Ele lembrou que órgãos como a Codevasf tem presidente ligado a oposição piauiense e não observa nenhuma atuação da oposição no sentido de trazer investimentos ao estado.

Esclarecimentos

A Câmara de Vereadores de Teresina aprovou ontem (17) requerimento do vereador Dudu (PT) que convoca os chefes da Strans, Carlos Daniel, e do Setut, para prestar esclarecimentos sobre os problemas ocasionados pelos consórcios que atuam no sistema de integração. O vereador comentou o episódio da última semana, em que 15 ônibus climatizados foram retirados da frota da zona norte. Os ônibus voltaram a circular na segunda-feira (16).

“A culpa não é minha. Eu votei no...pera”

O senador mineiro Aécio Neves, que andou muito perto de ser eleito presidente da República em 2014, agora é réu por corrupção passiva e obstrução de Justiça no Supremo Tribunal Federal. Em entrevista, um ministro do STF já chegou a dizer que poucos presos no Brasil possuem tantas provas quanto nos processos que envolvem o tucano.

Pessoal

A Prefeitura de Teresina anunciou que nos últimos cinco anos, nomeou quase 4 mil servidores efetivos oriundos de concursos públicos. Só na Fundação Municipal de Saúde (FMS), foram 2.721 servidores distribuídos nos cargos de médicos, agentes de saúde, assistentes técnicos administrativos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, dentre outros.

Vários piauienses prestigiaram a solenidade de posse da nova gestão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que o piauiense Kassio Marques assumiu a vice-presidência do órgão. No registro, Henrique Pires ao lado do desembargador Carlos Eduardo Maul Moreira Alves, o presidente.