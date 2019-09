Discurso de Bolsonaro na ONU elimina boas expectativas

Certamente não seguiu o que embaixadores prezam: o tom de cordialidade perante o mundo na busca de estreitar laços com os demais povos. Pelo contrário, Bolsonaro utilizou o microfone para falar apenas para seu público. Não reconheceu erros na política ambiental brasileira, criticou seus antecessores, acusou outros países de praticarem acordos espúrios com o Brasil no passado e atacou o socialismo. Falou inclusive do chamado “Foro de São Paulo”. Infelizmente, com o mundo todo disposto a ouvir o presidente do Brasil, ele não apresentou as medidas que pretende tomar para gerar empregos, atrair investimentos estrangeiros, gerar riquezas, entre outras questões tão necessárias para o país.



O governador Wellington Dias reuniu-se, nesta terça-feira (24), em Brasília, com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann; com o líder do partido no Senado, Humberto Costa; e a bancada do PT no Senado. Em discussão, pautas federativas relacionadas ao equilíbrio da Previdência. Um dos temas foi a aprovação da proposta de emenda à constituição (PEC), a qual permite que a União compartilhe com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal.

Piauí bom de quadra

A delegação do Piauí que disputou os Jogos Escolares da Juventude em Natal volta para casa cheia de alegria. Todos os times de handebol que disputavam pelo Piauí foram medalha de ouro. O time infantil feminino (12 a 14), da Escola Municipal Barjas Negri venceu a final contra o Colégio SEB de Maceió (AL), por 21 x 16, e além de garantir o primeiro lugar, conquistou a classificação para a etapa final dos Jogos Escolares da Juventude, em novembro, em Blumenau (SC).

Progressões

Mais de 1.800 servidores municipais, que adquiriram o direito à progressão de carreira até dezembro de 2016, receberão a concessão do benefício na folha de pagamento deste mês. Os valores começam a cair na conta dos servidores a partir desta sexta-feira (27), seguindo a tabela de pagamentos da Prefeitura de Teresina de 2019. O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema), Nonato Moura, destaca que as Secretarias de Administração e Finanças vêm reunindo esforços para colocar em dia todas as progressões.

Infraestrutura

As obras de reforma da estrutura da Ponte Simplício Dias, que liga o Centro de Parnaíba ao bairro Santa Izabel, no município de Ilha Grande, foram retomadas e devem seguir um cronograma para que seja finalizada o mais rápido possível.

A Assembleia Legislativa do Piauí celebrou o aniversário de 44 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA-PI), em Sessão Solene, nesta terça-feira (24). A iniciativa foi do deputado estadual Francisco Limma (PT), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade piauiense por parte do Conselho. O Conselho congrega, atualmente, aproximadamente 12 mil registros.