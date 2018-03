Discurso apresentado por gestores municipais não é vivenciado por eles

Em meio a famosa crise dos municípios, gestores chegam a afirmar que uma medida possível é a demissão de servidores efetivos que foram contratados por concurso público. É difícil acreditar que estes gestores falam sério. É certo que há uma queda de repasses e que é preciso fazer contenção de despesas. Mas é difícil acreditar neste discurso enquanto os prefeitos, ao mesmo tempo que anunciam a crise aos quatro cantos, gastam muito com locação de veículos caros, nomeiam familiares para secretarias, frequentam restaurantes caríssimos, contratam grandes bandas para festas e alguns fazem o patrimônio aumentar a olho nu. Sem contar os altos salários, tendo em vista que por menor que seja o município, os salários são no mínimo R$ 12 mil em média. Se querem vender o discurso da crise, é preciso ser transparente.

A vice-governadora Margarete Coelho (Progressistas) está com a caneta na mão. Com a viagem de Wellington Dias (PT) para o exterior, é a vice quem comanda o Executivo estadual. Margarete Coelho luta para permanecer no espaço de vice-governadora e sabe que tem a simpatia de muitos partidos, a força de Ciro Nogueira e conta também com apoios dentro do Partido dos Trabalhadores.

Pega mal

Está pegando mal para o prefeito Firmino Filho (PSDB) sua reluta em apoiar publicamente a pré-candidatura de Luciano Nunes (PSDB) ao governo do Estado. Nunes sempre foi fiel ao partido e aos projetos do prefeito de Teresina, inclusive em 2015 votou em Fábio Novo (PT) para presidente da Alepi a pedido do prefeito da capital. No cenário atual, dificilmente o gestor de Teresina será candidato. Então a pergunta: por que não incentivar e declarar total apoio ao correligionário?

E Sílvio?

Outra pergunta é em relação como o atual secretário de Saúde de Teresina, Silvio Mendes, vai participar do processo eleitoral para o governo do Estado neste ano. Ele vai apoiar seu ex-correligionário Luciano Nunes (PSDB) ou ficará junto com Ciro Nogueira (Progressitas), presidente do seu partido, no palanque do petista Wellington Dias?

Leilão

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) realiza, no dia 26 de fevereiro, em Floriano, Parnaíba e Teresina, o quarto leilão de veículos do ano de 2018. Serão disponibilizados a arremate 97 veículos. Os lotes são provenientes de apreensões realizadas em blitzen de fiscalização em todo o estado. Serão 88 motocicletas e 01 automóvel em Teresina, 06 motocicletas em Floriano e 02 motocicletas em Parnaíba.

Lançamento

A Prefeitura de Teresina vai lançar, nesta quinta-feira (22), o programa Vila Bairro Segurança. A solenidade será realizada no Teatro do Boi, bairro Matadouro, zona Norte de Teresina, a partir das 12h. O programa é comandado pela Semcaspi - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - e tem como objetivo fortalecer a política de segurança municipal, promovendo a inclusão social dos setores mais vulneráveis. Inicialmente, o programa ocorrerá nos 13 bairros que integram o Programa Lagoas do Norte, que, juntos, compreendem uma população de 92.016 habitantes.

Transparência

O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) ficou em 3° lugar no Ranking Nacional do Portal da Transparência, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conhecido como "Transparentômetro". O MPPI atendeu a 99,69% dos requisitos exigidos, obtendo classificação excelente. Os dados são referentes ao segundo trimestre de 2017 e foram coletados pela Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do CNMP, com base nas publicações na página oficial do MPPI.

Cultura regional

Atrações musicais da região da região de São Raimundo Nonato fazem o show “Amigos da Capivara” no Theatro 4 de Setembro, no dia 3 de março, às 20h. Sandrinho do Acordeon, Maurinho do Acordeon, Tita Veiga e Gilber Roney são as atrações.

Pagamento

Começa hoje (22) o pagamento do abono salarial PIS (Programa de Integração Social) do calendário 2017/2018, ano-base 2016, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Segundo a Caixa Econômica Federal, os valores variam de R$ 80 a R$ 954 conforme o tempo de trabalho em 2016. Os titulares de conta individual na Caixa com saldo acima de R$ 1 e movimentação receberam o crédito automaticamente na última terça-feira (20).