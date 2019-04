Desvio de finalidade?

A Prefeitura de Teresina aproveitou o aplicativo de mensagens Whatsapp para implantar um novo canal de comunicação com a sociedade. Através de grupos no aplicativo, feitos para vários bairros da capital, os servidores da prefeitura prestam informações de utilidade pública aos membros. A iniciativa faz parte do projeto "Espalhe Teresina", cujo lançamento ocorreu em novembro do ano passado, e que, segundo a própria PMT, tem como principal objetivo "estimular a participação das comunidades na divulgação de ações positivas da capital". É, sem dúvidas, uma bela ideia. Porém, a prefeitura precisa ter cuidado ao usar o canal, para não praticar desvio de finalidade. O alerta é oportuno porque chegou à coluna a informação de que os grupos estariam sendo utilizados para rebater ataques feitos por adversários à atual gestão. Se as respostas tivessem essencialmente o objetivo de desmentir inverdades, tudo bem. Mas em alguns casos ficou evidente o caráter parcial (e até passional) das mensagens enviadas pelos servidores da prefeitura.

O vereador Edilberto Borges Dudu (PT) esteve reunido com a deputada federal e primeira-dama do estado Rejane Dias (PT), para, segundo ele, tratar de ações nas áreas de infraestrutura e mobilidade em Teresina. Ao final do encontro, Dudu rasgou seda para a correligionária: “A deputada Rejane Dias foi novamente a segunda mais votada em Teresina. Ela está sempre atenta às demandas da nossa cidade, para desenvolver projetos e ações voltadas para as necessidades dos teresinenses”. O vereador só não disse no que de concreto resultou a reunião.



Themístocles em Brasília

Nessa terça, dia 16, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho, estará em Brasília, e terá audiências com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O parlamentar também irá ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Cidadania.

Asfalto ali...

A Prefeitura de Teresina concluiu a primeira fase da obra de recapeamento asfáltico da Avenida Leônidas Melo, no bairro Piçarra. Foi finalizado o trecho de 775 metros da via no sentido Avenida Higino Cunha - Avenida Miguel Rosa. Restando ainda o serviço ser feito no sentido inverso da via, que já passa pelo processo de fresagem. A obra conta com um investimento de R$ 274 mil.

... buraco acolá

A menos de um quilômetro de distância da Avenida Leônidas Melo, outra via importante do bairro Piçarra, a Avenida São Raimundo, segue abandonada pela PMT. Cheia de buracos e deformações, a avenida gera prejuízos com frequência aos proprietários de veículos que precisam trafegar por ela. É um problema antigo, que, segundo a PMT, é de responsabilidade da Águas de Teresina (antes, da Agespisa). A empresa realiza manutenções na região e não recupera as pistas de maneira adequada. De qualquer forma, a prefeitura está sendo, no mínimo, complacente com o problema, que se arrasta há anos.

Nota de esclarecimento

A assessoria do deputado federal Fred Costa (Patriota-MG) enviou uma nota à Roda Viva para esclarecer que está equivocada a informação veiculada na coluna a respeito do Projeto de Lei nº 1.559/2019. "Não houve suspensão da tramitação da proposição devido à pressão de entidades. O que ocorreu foi que o deputado Fred Costa tem se reunido com representantes de todas as nove profissões envolvidas para aperfeiçoar o texto da proposição. Após se reunir com representantes dos conselhos e com profissionais de cada uma das áreas envolvidas, estes ajustes já estão quase todos concluídos, para que o projeto possa seguir a sua tramitação no Congresso Nacional".

Nos últimos dias, o ex-deputado estadual João de Deus (PT) se tornou um frequentador assíduo do Palácio de Karnak. Sem mandato, e sem perspectivas de assumir uma vaga na Assembleia Legislativa, o (mais uma vez) suplente tenta abocanhar um espaço na equipe administrativa de Wellington Dias (PT). No registro acima, João de Deus conversa com um dos nomes fortes da articulação do Palácio de Karnak, Pedro Calisto, que certamente estuda uma forma de acomodar o ex-deputado na administração estadual.