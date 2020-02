Declarações evidenciam projeto de governo contra os pobres

O subconsciente do ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega seu pensamento toda vez que ele fala à vontade em palestras. Só nesta semana ele já chamou os servidores públicos de parasitas e na quarta deixou bem claro que o dólar alto é bom, porque quando estava baixo “doméstica ia para a Disney...uma festa danada”. O grande problema da questão é que em meio às frases de sincericidio do ministro, os bancos batem recorde de lucros, enquanto o teto de gastos evita mais investimentos em áreas sociais e as filas de entrada para o Bolsa Família e de espera para a Previdência só crescem. Na prática, a pobreza se torna um projeto de país à medida em que o próprio ministro da Economia deixa transparecer claramente que a ascensão das classes populares o incomoda.



O governador Wellington Dias visitou, nesta quinta-feira (13), as obras de reforma do Complexo Porto das Barcas, em Parnaíba, uma das maiores do estado. A recuperação, que abrange todo o complexo, as lojas de artesanato e entorno do Museu Náutico, está em fase de conclusão e será entregue no primeiro semestre de 2020. A obra foi dividida em três blocos: A, B e C. Os dois primeiros foram concluídos, faltando apenas o bloco C para a finalização de todo o conjunto arquitetônico.

Posicionamento

O ex-deputado federal Maia Filho esclarece que não houve nenhum movimento partidário para que ele assumisse a coordenação da campanha do pré-candidato à Prefeitura de Teresina, secretário de Segurança, Fábio Abreu. Para a mudança de partido de Maia Filho não foi imposta nenhuma condicionante dessa natureza. Entretanto, ele reafirma que integrando o PL estará contribuindo ativamente com a campanha de Abreu.

Aplicativo de segurança

O aplicativo PMPI Cidadão será lançado na segunda-feira, 17, às 7h30, no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), às 7h30, em Teresina. Ele foi desenvolvido pela Polícia Militar do Piauí (PM-PI) e tem por objetivo aproximar a Segurança Pública da população. Com o aplicativo é possível registrar emergência, acionar botão de pânico de violência doméstica e acessar inúmeros outros serviços prestados pela Polícia Militar.

Taxa de religação de água

O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu a lei que proibia a cobrança da taxa de religação em casos de corte por falta de pagamento pela concessionária Águas de Timon. Segundo a decisão, a norma é inconstitucional e significa um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A Lei Municipal nº 2173/2019 estava valendo desde agosto do ano passado. Na Assembleia Legislativa do Piauí transita projeto de lei similar. Sabe-se que, no município vizinho, consta agora essa jurisprudência.

Vacinação

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina realizará o Dia D de mobilização da vacinação contra o sarampo no dia 29 de fevereiro. A campanha iniciou dia 10 e segue até 13 de março, com público-alvo de pessoas na faixa etária de cinco a 19 anos. “O Dia D nacional será este sábado (15), mas o de Teresina será dia 29, pois teremos o Corso e as equipes da FMS estarão focadas em realizar ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ações de vigilância sanitária e outras ações que o evento exige que sejam feitas”, explica Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS.