De volta para casa

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quarta-feira que o deputado Paulo Maluf (PP-SP) cumpra prisão domiciliar. Ele está preso na Papuda, em Brasília, desde dezembro. Na decisão, Toffoli afirma que a defesa do parlamentar apresentou documentos que comprovam que ele "passa por graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere". O ministro determina que a defesa de Maluf junte aos autos o laudo médico do hospital em que o político está internado. O curioso é que, no Brasil, muitos dos bandidos de colarinho branco demonstram pleno vigor físico e psíquico quando estão soltos, mas basta entrar no xadrez para que comecem a apresentar os mais variados sintomas. De acordo com a denúncia, enquanto era prefeito de São Paulo (de 1993 a 1996), Maluf ocultou e dissimulou dinheiro desviado da construção de uma avenida, dinheiro público que poderia ter sido aplicado na construção de mais hospitais para tratar as pessoas que, de fato, estavam com a saúde debilitada à época, mas que não tiveram a sorte de ter um "foro privilegiado" capaz de transferi-las das filas de uma unidade pública de saúde para uma confortável mansão num bairro nobre de São Paulo.

O deputado federal Mainha (PP) apresentou projeto de lei na Câmara Federal propondo a destinação de vagas exclusivas de estacionamento em locais públicos para mulheres gestantes ou lactantes. O PL nº 9.867/18 amplia o alcance da Lei nº 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A enfermeira Mônica Fortes, de Batalha, foi quem sugeriu a proposta, durante audiência com o deputado no início do ano. Hoje, alguns estabelecimentos já reservam vagas para mulheres grávidas, mas, como ainda não há uma lei prevendo a obrigatoriedade dessa medida, isso ainda é raro.

Convocação

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) está convocando 60 aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (Semec) para assumirem, temporariamente, o cargo de professor substituto. Os profissionais vão atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, em diversas zonas da cidade.

PM não é guarda

A OAB-PI promoverá uma audiência pública para discutir a cessão de policiais militares para a segurança de órgãos públicos estaduais. A reunião acontecerá no auditório da instituição, no dia 2 de abril, próxima segunda-feira, a partir das 9 horas.

Poderosos protegidos, e o povo...

A audiência acontecerá em virtude de um requerimento protocolizado por um profissional da advocacia que solicitou a adoção de medidas sobre a questão, que já é alvo de uma ação popular em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina. Atualmente, 588 policiais militares fazem a guarda e segurança do Palácio do Governo, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Piauí.

Jogo baixo

O Palácio da Cidade já sabe que há grupos políticos e também uma agência de publicidade trabalhando forte para fazer com que a opinião pública fique contra o novo sistema de integração do transporte público. Eles, inclusive, estariam contratando pessoas para “queimar” o sistema nas redes sociais. E olha que a eleição é só em outubro!

Fora das regras

Por falar no Inthegra, o prefeito Firmino Filho (PSDB) precisa tomar cuidado, caso pretenda, de fato, deixar o comando do Palácio da Cidade para disputar o Governo do Estado no pleito deste ano. O tucano decidiu ser ele próprio o "garoto propaganda" do novo sistema de transporte público da capital, aparecendo nos comerciais transmitidos no rádio e na televisão, o que pode ser interpretado pelo Ministério Público como um desrespeito ao princípio da impessoalidade na administração pública. Se for candidato este ano, a aparição de Firmino nos anúncios da Prefeitura pode culminar com uma multa pesada ou mesmo com a cassação do seu eventual registro de candidatura.