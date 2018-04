Da reserva a alto comando, discurso de militares devem ser repudiados pela sociedade

Tanto o militar da reserva do exército, general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, quanto o comandante da instituição, general Eduardo Vilas Bôas, produziram discursos que deveriam ser repudiados pelo contexto em que foram pronunciados. Numa democracia, não cabe a quem tem o monopólio das armas tecer comentários, insinuar, e no caso de Schroeder, ameaçar a Suprema corte do país em prol de algum resultado de julgamento. No país em que a ditadura deixou marcas terríveis na história, cada cidadão deveria ter consciência de que as instituições precisam ser cobradas para alcançar eficiência, mas essa cobrança tem que partir da sociedade civil, formada por cidadãos conscientes de direitos e deveres. A fala do general da Reserva de que caso o “STF permita uma candidatura de Lula” vai causar intervenção militar é uma ameaça clara a autonomia do STF, e um recado que deve ser respondido a altura.

O governador Wellington Dias esteve em audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nessa terça-feira (03), em Brasília. No encontro, trataram sobre a regulamentação da securitização da Dívida Ativa dos Estados e sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública também foi uma das pautas da reunião e governador disse que o presidente da Câmara afirmou que está trabalhando para que a votação aconteça em breve.

Beneficiado

O deputado federal Silas Freire tem muita sorte. Ele será muito beneficiado com sua ida para o PRB. O partido tem interesse em ser votado para Câmara por conta da clausula de barreira. Assim, Silas vai contar com o apoio do partido que tem vereador em Teresina, um deputado estadual e total influencia na igreja Universal do Reino de Deus.

Fundo partidário suspenso

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí decidiu por unanimidade julgar como não prestadas as contas de 2016 do diretório regional do Partido Comunista Brasileiro, e suspender o repasse do fundo partidário a sigla. O posicionamento do Plenário seguiu parecer do Ministério Público Eleitoral.

Presidente do BNB no Piauí

Resultados do Banco do Nordeste em 2017 e aplicações para 2018. Com estes objetivos, o presidente da instituição, Romildo Rolim, reunirá, nesta sexta (6), às 8h, no Hotel Premium, em Uruçuí, clientes e representantes do agronegócio no Estado. Na ocasião, também estarão presentes diretores do Banco, o superintendente do BNB no Piauí, Francisco das Chagas Lopes, assim como o deputado federal Júlio César (PSD).

Cultura gospel

A edição do Diário Oficial do Estado traz a Lei 7.102 de 03 de abril de 2018, que reconhece a música gospel e os eventos a ela relacionados como manifestação cultural, o que na prática, autoriza o incentivo e destinação de recursos públicos para tal manifestação cultural. A lei é do deputado estadual Franci Lopes (PTC).

Evento

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) vai realizar nos dias 9 e 10 de abril, em Valença, o XXXVIII Seminário de Formação de Controladores Oficiais e Ouvidoria Itinerante. O evento é destinado a prefeitos, vereadores, gestores, conselheiros municipais, contadores, servidores públicos e entidades da sociedade civil. O Seminário será realizado no Campus do IFPI (Instituto Federal de Tecnologia) em Valença. A abertura ocorrerá às 8h00 de segunda-feira.

Apatia

A menos de 90 dias para a copa do mundo de futebol, que neste ano será realizada na Rússia, o clima é muito diferente de anos anteriores. A torcida brasileira ainda não se empolgou. Além do futebol da seleção não empolgar, o clima político instalado no Brasil após a copa de 2014, com prejuízos financeiros bilionários ao país, também contribui com a apatia atual da torcida.