Crise financeira pode obrigar governo a cortar gastos em plena campanha

Em anos eleitorais é normal a tendência de governadores interessados na reeleição fazerem concessões e flexibilizarem a gestão fiscal com o objetivo de obter divisas eleitorais. Isso é proibido pela legislação, mas é praticado por todos aqueles que exercem cargo público e querem continuar no poder. O problema é que em meio ao cenário eleitoral deste ano há uma crise que se aprofunda e pode aumentar o nível de apatia das gestões. Ao invés de gestores inaugurarem dezenas de obras e entregarem serviços, os gestores que buscam reeleição vão comemorar no máximo o não atraso da folha salarial. Resta saber se a população vai compreender isso, principalmente porque se de um lado governos garantem que o cenário é ruim e é preciso cortar gastos, por outro lado deixa a torneira aberta para privilégios restritos a quem ocupa o poder interesses eleitorais.

A parceria entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança tem fortalecido o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil. Nos últimos três anos, um convênio entre a Sejus e a Delegacia Geral investiu mais de meio milhão de reais em equipamentos e tecnologia para o núcleo que tem função estratégica na prevenção e no combate ao crime organizado.

Incomum

A crítica direta do governador Wellington Dias (PT) ao deputado Rodrigo Martins (PSB) é um fato incomum na história política do governador. Quando chefe do Poder Executivo, poucas vezes Wellington Dias criticou diretamente seus adversários. Nem mesmo Mão Santa e Heráclito Fortes, no auge de suas críticas oposicionistas eram citados por Wellington.

Vencido pela indecisão

O cenário pré-eleitoral mostra que o deputado estadual Dr. Pessoa parece ter sido vencido pela ansiedade política. O capital eleitoral de 2016, com expressiva votação de 160 mil votos dele em Teresina, aparentemente não consegue mais ser visto na capital, assim como há poucos registros de crescimento político dele no interior. Como saiu das eleições de 2016 bem maior do que entrou, o parlamentar parece que errado nos passos seguintes. Hoje no pequeno Solidariedade, ele não definiu qual cargo disputar e parece não amedrontar mais adversários.

Falta

O PHS prometeu uma ampla reunião no Plenarinho da Câmara de Vereadores, mas nem metade do pessoal esperado apareceu por lá e a reunião acabou acontecendo na sala de comissões do prédio. Como menos da metade dos membros estavam presentes, também não deu para decidir muita coisa. O presidente Thiago Vasconcelos precisa engajar melhor seus liderados.

Caminhada da Fraternidade

O II Passeio Ciclístico da Caminhada da Fraternidade reunirá os apaixonados pelo ciclismo no próximo dia 29 de abril. O evento faz parte da programação de atividades da 23ª edição do evento e a concentração será a partir das 6h30 no estacionamento da Ponte Estaiada. O kit já pode ser adquirido pelos participantes no bazar da paróquia de Fátima, zona leste da cidade, Rádio Pioneira, Centro Pastoral Paulo VI e demais paróquias da Arquidiocese.

Convocação

Seis assistentes sociais e sete psicólogos aprovados no concurso unificado da Prefeitura de Teresina estão sendo convocados para tomar posse. A lista dos nomeados foi publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira (18) e abre o prazo de comparecimento dos aprovados.

O vereador Luiz Lobão apresentou requerimento ontem (19) na Câmara Municipal de Teresina, solicitando a realização de audiência pública para tratar da questão de infraestrutura e condições de trabalho dos profissionais da Maternidade Dona Evangelina Rosa. De acordo com o parlamentar, a situação na maternidade é caótica. "As informações que temos é que a Maternidade Dona Evangelina Rosa não está funcionando a contento. Soubemos que falta material cirúrgico, material de suporte para que os profissionais da obstetrícia possam trabalhar.", disse o vereador.