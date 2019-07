CPI da Fake News está próxima

O Senado Federal vai iniciar o segundo semestre com a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que vai investigar a veiculação de notícias falsas na internet, sobretudo nas redes sociais e aplicativos de mensagens. O requerimento para a criação do colegiado foi aprovado na última sessão do Congresso Nacional, no dia 3 de julho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre — que também preside o Congresso — já pediu aos líderes que indiquem os nomes dos integrantes da comissão, que será chamada de CPI Mista das Fake News. A comissão será composta por 15 senadores e 15 deputados, além de igual número de suplentes. A CPI terá 180 dias para investigar ataques cibernéticos e a criação de perfis falsos com o intuito de influenciar as eleições. Além disso, os parlamentares também devem averiguar a prática de ciberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis, a atuação de trolls (usuários que provocam e desestabilizam emocionalmente outros na internet) e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Para o bem da democracia, é importante que o trabalho dos deputados e senadores seja produtivo, e apresente caminhos para combater, já no pleito de 2020, as investidas virtuais destinadas a interferir no voto dos cidadãos brasileiros.

Foto: Assis Fernandes / O DIA

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí (Creci-PI), Nogueira Neto, pretende filiar-se ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro (PSL). A informação foi confirmada pelo vereador Luís André, presidente do diretório estadual do partido. Segundo o parlamentar, Nogueira Neto estaria, inclusive, cogitando disputar a Prefeitura de Pedro II nas eleições de 2020.

Fórum

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, irá inaugurar na próxima segunda-feira (29) a reforma e ampliação do Fórum da comarca de Piripiri. Com um investimento total de R$ 4,3 milhões, o edifício abrigará também a sede do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca.

Leilão

A Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SeadPrev) está realizando um levantamento com o objetivo de atualizar o cadastro geral dos veículos utilizados pela administração pública estadual. Até o final do ano o governo pretende realizar um novo leilão de carros e motocicletas inservíveis.

Leilão II

De acordo com o diretor de Gestão Patrimonial da SeadPrev, Leonardo Botelho, no último leilão, realizado em março deste ano, o governo arrecadou R$ 476.258. Os valores angariados em leilões dessa natureza são depositados no Fundo Rotativo de Material e Conservação do Patrimônio, utilizado para a compra de bens e reforma de imóveis do estado.



Com o intuito de valorizar o turismo do estado, o Movimento Empreender Piauí (MOVE) está buscando junto ao Governo Federal, por intermédio do senador Elmano Férrer, a realização de um seminário com investidores do setor. A proposta é apresentar as belezas e potencialidades turísticas de Norte a Sul do Piauí, fomentando o desenvolvimento e a geração de emprego e renda.