Coronavírus: o papel da imprensa profissional diante da pandemia

Informar para prevenir

Muita gente tem comentado que há um excesso de cobertura da imprensa sobre a situação do coronavírus no Brasil. Na verdade, esse comportamento dos meios de comunicação responsáveis é fundamental para levar a população a tomar todas as medidas necessárias para prevenir a proliferação da doença pelo país. Cientificamente está comprovado que caso a população tome as medidas necessárias, o pico de contaminação não chegará a ser tão alto e certamente além de vidas serem preservadas, também haverá economia com a redução na aplicação de recursos públicos para combater os efeitos da doença. Além disso, num país em que a população tem histórico de sofrer com as fake news, o papel da imprensa profissional é importante na divulgação de notícias confiáveis e de interesse público.

O secretário de Estado da Defesa Civil, Geraldo Magela, esteve no sábado (14), nas cidades de Barras, Batalha e Esperantina, acompanhando de perto o trabalho desenvolvido pelas equipes do governo estadual em parceria com as prefeituras destes municípios por conta das enchentes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região do Norte piauiense, nos últimos dias. Segundo o gestor, as ações integradas atendem a cerca de 1.800 pessoas e serão reforçadas durante esta semana.

O escolhido

O ex-prefeito Zé Hamilton (PTB) deve ser o nome do governo estadual para tentar tirar Mão Santa da Prefeitura de Parnaíba. Atualmente, além dele, o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, e o deputado estadual Dr. Hélio estão como pré-candidatos a prefeito. No entanto, as conversas são no sentido de Zé Hamilton assumir a pré-candidatura oficial.

Indefinição no Solidariedade

O deputado estadual Evaldo Gomes ganhou mais tempo para decidir qual candidato a prefeito de Teresina terá seu apoio nas eleições deste ano. Kleber Montezuma, Fábio Abreu e Fábio Novo buscam o apoio da sigla. A tendência é que ele opte por algum candidato da oposição. A principal reivindicação do partido comandado por ele é indicar o candidato a vice-prefeito.

Eventos suspensos

O Progressistas suspendeu mais de 30 eventos de filiações em cidades piauienses, que estavam agendadas paras as próximas semanas. O presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira, informou que a decisão leva em consideração os riscos de proliferação do coronavírus.

Serviços suspensos

Por conta do coronavírus, o Tribunal de Justiça suspendeu o atendimento presencial ao público externo que possa ser prestado pelos meios tecnológicos disponíveis ou por telefone; as apresentações em Juízo dos apenados no regime aberto, bem como dos réus que cumprem medida cautelar e suspensão condicional do processo; a entrada de público externo nos restaurantes e cantinas do Poder Judiciário do Estado do Piauí; o acesso do público externo aos caixas eletrônicos existentes nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Piauí; e a realização, nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Piauí, de quaisquer eventos coletivos que não guardem relação direta com as atividades jurisdicionais.

Em Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que só vai chamar as votações em plenário das matérias que tiverem acordo para aprovação e forem relacionadas a pandemia do coronavírus. Em áudio divulgado com grupos de deputados no Whatsapp, Maia afirmou que não vai realizar sessões "com 300 deputados" e orientou os parlamentares a reduzir o número de assessores nos gabinetes.

Piauí Conectado

O projeto Piauí Conectado chegou às escolas, hospitais, delegacias e outros órgãos públicos estaduais do município de Elesbão Veloso. O objetivo é que a população elesbonense seja contemplada com prestação de serviços de qualidade, uma vez que os oito pontos de internet implantados na região possuem velocidade de 30mbps.

O Deputado Estadual Franzé Silva (PT), visitou no último sábado (14) a cidade de Pio IX, a 420 km de Teresina, e se reuniu com lideranças políticas do PT e a prefeita Regina Coeli, para tratar sobre investimentos para o município. No encontro foram discutidas as necessidades de infraestrutura como a pavimentação asfáltica em ruas do centro, a reestruturação das estradas PI-142 que liga Pio IX à cidade de Fronteiras e PI- 378 que dá acesso à BR-020, além de investimentos na área de saúde.