Coronavírus: número de casos confirmados cresce 500% em Teresina

Em apenas duas semanas, o número de casos confirmados de Covid-19 em Teresina cresceu mais de 500%, passando de 20 no domingo retrasado (05) para 122 neste último domingo (19). Na capital, houve 5 óbitos decorrentes da doença e 8 pessoas estão em estado grave ocupando leitos de UTI, segundo boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS). O gráfico da doença na cidade mostra período de ascensão e, para o médico infectologista da FMS, Kelsen Eulálio, o número de casos tende a aumentar nas próximas semanas. “É notório que a Prefeitura tem realizado várias medidas para combater o vírus, mas é preciso que a população faça a sua parte e cumpra o isolamento social, para que esses números não sejam ainda maiores”, completa.



A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) começou, nesse domingo (19), a distribuição de 300 cestas básicas aos artistas que passam por dificuldades durante o período de isolamento social. Os alimentos que chegam a quatro toneladas foram arrecadados durante a realização de live solidária do projeto Seis e Meia, que contou com a participação da cantora Joanna. A entrega é feita em parceria com o Conselho Estadual de Cultura, que fez uma triagem dos artistas que não estão conseguindo manter as necessidades básicas durante a pandemia da Covid-19. Entre os beneficiados estão artistas de circo, música, teatro e de rua.

Recado claro

A cúpula militar do governo Bolsonaro se apressou para explicar ao presidente do Supremo Tribunal, ministro Dias Toffoli, que em nenhum momento o presidente sinalizou em apoio a intervenção militar e que toda sua fala no último domingo (19) foi voltada contra o isolamento social. Em reunião, em Brasília, Toffoli foi muito claro e observou que a ambiguidade do presidente ao discutir sobre o tema pode fazer com que os Poderes percam a paciência.

Chegou ao fim, o fim do DPVAT

O seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) voltou a existiu. É que a medida provisória que acabava com o programa caducou. O parlamento não votou e nem chegou a discutir a proposta. É mais uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que perde a validade. O governo federal peca muitas vezes pro tentar administrar o país por meio de Medida Provisória, em detrimento de um debate com o Poder Legislativo.

Nos bastidores

Os partidos políticos estão longe dos holofotes neste momento de pandemia. No entanto, algumas siglas estão confiantes que terminarão processo eleitoral deste ano, se houver, muito mais fortes no Piauí. O Progressistas, o PSD e o PT são os que mais se destacam nas articulações e devem sair fortalecidos das eleições.

Comando Judicial

Tem Muita gente pensando que os mandatos dos atuais prefeitos serão prorrogados automaticamente, sem uma discussão aprofundada. Ledo engano. O futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, defende que mesmo que as eleições não sejam realizadas neste ano, os atuais gestores não devem ter mandatos prorrogados. Há possibilidade, remota, de se for o caso, magistrados assumirem as prefeituras.

Nova casa

O ex-presidente regional do Cidadania, Celso Henrique, deixou o partido. Ele filiou-se ao DEM e tenta concorrer a uma vaga de vereador pelo partido, aliado do prefeito Firmino Filho (PSDB). O comando do Cidadania ficou com o jornalista Mário Rogério.

Funcionamento

Devido ao feriado de Tiradentes, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) informa que não haverá expediente nesta terça-feira (21). As atividades e atendimento ao público retornam na quarta-feira (22).