Copom reduz Selic para 3% ao ano para conter impacto de pandemia

Em meio à crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Banco Central (BC) diminuiu os juros básicos da economia pela sétima vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic para 3% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. A decisão surpreendeu os analistas financeiros. Segundo a pesquisa Focus do BC, a maior parte dos agentes econômicos esperava a redução dos juros básicos para 3,25% ao ano nesta reunião e um corte adicional, para 2,75%, em junho. Em comunicado, o BC informou que o comitê considera promover um novo corte, de até 0,75 ponto percentual, na próxima reunião, em junho. A partir daí, os juros básicos não seriam mais alterados, mas a autoridade monetária admitiu que os riscos estão elevados e que espera mais informações para definir os próximos passos.



As cozinhas do McDonald´s no Brasil estão preparando mais do que deliciosas refeições. Desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a marca, operada pela Arcos Dorados no país, adicionou doses extras de solidariedade e carinho nas doações que tem feito para os profissionais de saúde e caminhoneiros que estão atuando na linha de frente do combate à doença. Em Teresina, o Hospital Dirceu Arcoverde da Policia Militar do Piauí (HPMPI) recebeu, nessa terça-feira, dia 5, a doação de 200 produtos entregues em embalagens especiais aos profissionais de saúde/pessoas em situação vulnerável.

Vacinação

Teve início nesta quarta-feira (06), em Teresina, a vacinação contra a gripe de pessoas portadoras de doenças crônicas. Ao todo, foram recebidas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) 50 mil doses de vacina para mais uma etapa da Campanha de Vacinação. As vacinas são aplicadas nas 67 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas na capital. Todas as pessoas com doenças crônicas que tiverem interesse em se imunizar contra a doença podem se dirigir a estes locais nos turnos manhã e tarde.

Investigação

A realização de uma festa no município de Dom Expedido Lopes, 288 km de Teresina, será alvo de uma investigação criminal por descumprir o decreto municipal que proíbe a realização de eventos como medida de combate ao novo coronavírus. A investigação apura também a presença de um vereador na festividade. O procedimento instaurado pela Polícia Civil foi requerido pelo Grupo de Promotorias Integradas no Acompanhamento da COVID-19 – Regional de Picos, por meio da 6ª Promotoria de Justiça da comarca. O Ministério Público informou que a ação foi motivada por vídeos que circulam no aplicativo WhatsApp e mostram a grande movimentação de pessoas.

Orçamento de Guerra

O plenário da Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira (6), a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2020, chamada PEC do Orçamento de Guerra. A matéria segue para promulgação do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Abertura parcial

O governador Wellington Dias reuniu-se, nesta quarta-feira (6), por videoconferência, com representantes do grupo Magazine Luiza; o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Igor Neri; o secretário de Governo, Osmar Júnior e a deputada federal Margarete Coelho. O encontro teve como objetivo discutir a reabertura parcial do comércio para pagamento de faturas, serviços de delivery e drive thru.

O juiz Kildary Lourchard de Oliveira Costa, Titular da Vara Única de Pedro II, realizou o primeiro casamento civil por videoconferência do Piauí. A solenidade inédita aconteceu na última quinta-feira, dia 30 de abril, com os noivos no cartório em Pedro II e o magistrado em Teresina, onde trabalha remotamente em virtude da pandemia do novo coronavírus. A realização de Casamentos Civis por meio de videoconferência no Estado do Piauí é regulamentada pela Portaria nº 44/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí. A portaria autoriza a instalação prévia de aplicativos nas serventias - como WhatsApp, Facetime, Google HangoutsMeet, Skype e outros - para a realização das celebrações.