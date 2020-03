Copom reduz Selic para 3,75% ao ano para conter impacto de pandemia

Em meio à crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Banco Central (BC) diminuiu os juros básicos da economia pela sexta vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic para 3,75% ao ano, com corte de 0,5 ponto percentual. A decisão surpreendeu os analistas financeiros. Segundo a pesquisa Focus do BC, a maior parte dos agentes econômicos esperava a redução dos juros básicos para 4% ao ano nesta reunião e um corte adicional, para 3,75%, antes do fim de 2020.



Em fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (18), o Procon Teresina identificou que farmácias e distribuidoras aumentaram os preços de máscaras e álcool gel alegando aumento nos preços praticados pela indústria. Os agentes de fiscalização do órgão chegaram a constatar que farmácias estavam vendendo o litro de álcool em gel entre R$30 e R$35 e que alguns locais desistiram de comprar máscaras depois que a indústria cobrou valores entre R$ 180 e R$ 250 em uma caixa com 50 unidades. Antes da pandemia do novo coronavírus, o produto era encontrado no valor de R$ 20. De acordo com a coordenadora geral do Procon Teresina, Nara Cronemberger, o aumento é considerado abusivo, mas precisa ser investigado, pois todas as empresas alegaram os mesmos motivos para justificar aumento no preços destes itens.

Exame negativo

O senador Ciro Nogueira cumpriu agenda recentemente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Amazonas. Ao O DIA, o piauiense informou que fez exames e que o resultado foi negativo para o coronavírus.

Solenidade adiada

Diante do risco de disseminação do coronavírus (COVID-19), estamos adotando medidas preventivas com base na determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Governo Federal, Ministério da Saúde e governos estaduais. Por isso, a homenagem de Título de Cidadão de Fortaleza marcada para o dia 03 de abril foi adiada.

Prevenção

Por conta das recomendações publicadas em decreto nessa segunda-feira (16), o Governo do Estado reitera aos cidadãos piauienses que muitos de seus serviços podem ser acessados pela internet ou por meio de aplicativos para dispositivos móveis. Várias secretarias e outros órgãos estaduais possuem canais de comunicação que facilitam a vida da população e evitam o atendimento presencial neste momento em que é preciso ter maior cuidado com a contaminação provocada pelo coronavírus Sars-Cov-2, a doença Covid-19. O Estado segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Plano de Contingência elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Todas as pastas disponibilizam na internet, telefones e e-mails para atendimento.

Em meio à pandemia da Covid-19, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou em uma rede social que todos os parques nacionais estão com a visitação suspensa. No Piauí, importantes atrativos como o Delta do Parnaíba, na região litorânea, o Parque Nacional Sete Cidades, que fica entre os municípios de Brasileira e Piracuruca, a Floresta Nacional de Palmares, localizada no município de Altos e a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, estão incluídos na lista. A suspensão iniciou nesta terça-feira (17) e está prevista para durar no período de uma semana.