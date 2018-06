Contradições

Faltando pouco mais de três meses para o primeiro turno das eleições deste ano, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) tem atirado para todos os lados em busca de apoio. Esta semana, por exemplo, ele afirmou que está disposto a pedir desculpas por ofensas que possa ter feito a partidários do DEM. Dias antes, o ex-governador do Ceará havia chamado o vereador Fernando Holiday (DEM) de "capitãozinho do mato". Em resposta, o parlamentar paulista disse que pretende processar Ciro. Posteriormente, o presidenciável admitiu ter pedido a Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, uma lista de lideranças da sigla para as quais ele deveria ligar em busca do aval para o apoio à sua candidatura. Não precisa ser um cientista político para constatar a extrema contradição na manobra de Ciro em busca da aliança com o DEM, uma sigla de direita que sempre fez oposição ao ex-presidente Lula, que volta e meia é defendido publicamente pelo ex-governador - só nos momentos mais oportunos, claro. Na tentativa de agradar a gregos e troianos, Ciro expõe seu contraditório método de fazer política.



O presidente do PDT no Piauí, Flávio Nogueira, tem intensificado as visitas a municípios piauienses já de olho na disputa por uma vaga na Câmara Federal. O pedetista tem dito a aliados que pretende redobrar os esforços no pleito deste ano para garantir uma titularidade na Casa legislativa, já que na última eleição, mesmo obtendo a oitava maior votação, ficou apenas como suplente, por conta da alta competitividade de sua coligação à época. Palmeiras, Coronel José Dias e São Raimundo Nonato foram algumas das cidades visitadas por Nogueira nos últimos dias.

Golpe baixo

O prefeito Firmino Filho (PSDB) tem se queixado dos ataques que vem sofrendo de adversários políticos. Chegou ao Palácio da Cidade a informação de que opositores do tucano estariam encomendando campanhas difamatórias ao prefeito até para administradores de páginas de Facebook que divulgam notícias de bairros.

Novo terminal

O governador Wellington Dias e o secretário dos Transportes, Guilhermano Pires, inauguram neste sábado (30), o Terminal Rodoviário da cidade de Água Branca, na microrregião do Médio Parnaíba. A solenidade de inauguração acontece no prédio do terminal, localizado na BR-343, a partir das 16 horas, e deve reunir vários políticos da região. O novo terminal conta com uma área de 1.400 metros quadrados, e custou aproximadamente R$ 1,5 milhão aos cofres públicos. A obra foi realizada pela Secretaria dos Transportes, através de um convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Água Branca.

Pastores ressabiados

A recomendação feita pelo Ministério Público Federal às igrejas Assembleias de Deus matou vários coelhos com uma cajadada só. Fontes da coluna relataram que pastores de outras denominações evangélicas e mesmo líderes de outras religiões ficaram ressabiados com o alerta feito pelo procurador da República Alexandre Assunção. Parece que agora os religiosos vão pensar duas vezes antes de tentar guiar os votos das suas ovelhas.

A obra de pavimentação asfáltica da rodovia PI 215 que liga Campo Maior a Coivaras do Piauí será iniciada na próxima quinta-feira (5). O anuncio foi feito na manhã desta sexta-feira (29) pelo deputado Aluísio Martins (PT). A obra é reivindicada há bastante tempo pelos moradores da região.