Congresso aprova fundo eleitoral de R$ 2 bilhões

O Congresso Nacional aprovou a proposta de orçamento para 2020 com valores de R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral. Desde que o Brasil abandonou o financiamento empresarial, não há outro modelo de financiar campanhas a não ser o público, a doação de pessoa física, além dos investimentos próprios. Quem diz que não é para gastar dinheiro público em campanha, certamente é porque tem dinheiro próprio suficiente para gastar nela, o que pode trazer um cenário de consequências tão ruins ou piores quando da época do financiamento empresarial. O que é preciso é fortalecer a fiscalização sobre o uso do dinheiro, e principalmente punir quem comete irregularidades com os recursos públicos que devem ser investidos em campanhas eleitorais.





O setor de Turismo em Teresina cresceu 104,8% neste ano em comparação ao ano passado, com uma receita de R$ 418 milhões. As informações estão no estudo sobre indicadores turísticos de 2019 elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O estudo também aponta para o protagonismo da Capital no turismo de negócios e eventos. Com base nos números, o secretário Venâncio Cardoso pretende direcionar a aplicação de políticas públicas para o setor.

Ocupação hoteleira

No evento de lançamento sobre dos estudos de indicadores turísticos, o presidente da Comissão Setorial Permanente de Hotelaria, Lazer e Turismo, do Conselho Regional de Administração, Dirk Zobiak, apresentou um estudo mostrando que os hotéis de Teresina tem uma média de 52% de ocupação das vagas neste ano de 2019. O melhor mês para o setor foi fevereiro e o pior abril. Os hotéis ficam mais ocupados de terça a quinta-feira, demonstrando que a ocupação é realmente puxada por negócios eventos.

Fluxo aeroportuário

Os indicadores turísticos da capital também apresentaram que os principais emissores de turistas para Teresina são São Paulo, com 28,5%; seguido por Brasília (14,9), Ceará (14,1%), Maranhão (10,3%) e Rio de Janeiro (7,6%). Além disso, Portugal e EUA são os países que mais enviam turistas para Teresina, ambos com 33,3% do fluxo. Do total destes números apresentados, 52,4% dos turistas que chegam à capital são motivados por negócios e 27,0% para visitar amigos e parentes.

Esquecimento

É muito bom governar o povo brasileiro, e piauiense. Após uma aprovação de uma reforma da Previdência que atingiu muitos direitos dos cidadãos, o clima é de monotonia. Ninguém mais parece lembrar que a reforma vai refletir em perdas para os cidadãos brasileiros.

Estranho...

Investigação do Ministério Público apontou que um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro andou pagando despesas da esposa de Flávio Bolsonaro. Um boleto de R$ 16,5 emitido pela esposa do senador foi pago pelo militar. Apesar de paralisada pelo STF por quatro meses, as investigações do MP-RJ avançam.

O deputado estadual Franzé Silva rebateu a oposição durante a sessão plenária desta quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o parlamentar, o orçamento da Universidade Estadual do Piauí de 2019 aumentará em 11,15% em 2020 e não será reduzido, como afirma a oposição. Ele explica que referente aos recursos próprios do Estado, em 2019 a Uespi recebeu R$ 202 milhões e em 2020 será R$ 224 milhões.