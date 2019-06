Conciliar é o caminho



O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou nesta sexta-feira a importância de o Poder Judiciário intensificar ações voltadas à busca de métodos consensuais para resolução de conflitos. “O acesso formal aos órgãos judiciários deve coexistir com a propagação dos métodos alternativos de solução de conflitos, que contribuem enormemente para a cultura da paz, por promoverem o diálogo e o entendimento entre as partes, o que resulta em maior efetividade dos direitos fundamentais”, afirmou Toffoli, na abertura do Seminário Caminhos para o Consenso, realizado na Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região (Emag), em São Paulo. Durante o evento, que é promovido pelo CNJ em parceria com a Emag, foi apresentado o resultado da pesquisa “Mediação e Conciliação avaliadas empiricamente: jurimetria para propositura de ações eficientes”, que foi encomendada pelo Conselho. Ao comentar alguns resultados do estudo, Dias Toffoli informou que os casos solucionados por meio de conciliação representam 16,7% dos julgamentos de mérito proferidos em primeira instância. O uso da mediação e da conciliação está prevista na Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses no Âmbito do Poder Judiciário, consolidada na Resolução CNJ nº 125/2010. Um dos resultados positivos da prática é a redução na judicialização do país, deixando o Poder Judiciário livre para agir nos casos de conflitos mais complexos. Segundo o CNJ, a conciliação e a mediação continuam posicionadas entre as suas principais diretrizes.

Na tarde desta sexta-feira, o deputado estadual Georgiano Neto (PSD) e Arquelau Amorim, assessor da Presidência da Equatorial Cepisa, estiveram na Vila Leonel Brizola, na zona Norte de Teresina, para ouvir as demandas dos moradores da região, que destacaram a necessidade de regularização do fornecimento de energia para o local. A empresa anunciou que até setembro deste ano estarão concluídos os investimentos necessários para melhorar o fornecimento de energia na Grande Santa Maria.

Abastecimento



Canto do Buriti ganha ampliação da rede de abastecimento de água. A Agespisa investiu R$ 95 mil, com a implantação de 830 metros de rede de distribuição em PVC, sendo 340 metros com diâmetro de 150 mm e 490 metros com diâmetro de 50 mm. Serão executadas três interligações de rede ao sistema da cidade.

Resultados

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) demonstrou extrema satisfação com a resposta a um dos seus primeiros requerimentos aprovados pelo plenário da Assembleia. Pires, no começo do ano, cobrou que a empresa Águas de Teresina recuperasse o asfaltamento de trecho da Avenida Raul Lopes nas proximidades da Universidade Federal do Piauí. O requerimento foi atendido e a empresa encaminhou as fotos do trabalho de recuperação do asfalto para o gabinete do deputado.

A Unimed Teresina esteve na última quinta-feira (30) na abertura do XVII Congresso Médico do Piauí e do III Internacional Medical Conference of Piauí. A cooperativa médica foi representada por seu presidente, o médico urologista Emmanuel Fontes. O congresso acontece até o dia 1º de junho, no Bristol Gran Hotel Arrey.