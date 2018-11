Conciliação é o caminho

Mais de R$ 1 bilhão em valores homologados foram movimentados nos cinco dias da XIII edição da Semana Nacional da Conciliação, que ocorreu no Poder Judiciário brasileiro. Os dados, ainda parciais, foram divulgados pelo Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta sexta-feira (9/11), último dia do mutirão. De acordo com o Conciliômetro, painel que mostra em tempo real o desempenho dos tribunais durante a campanha, foram realizadas mais de 190 mil audiências até as 18h45 desta sexta. Os dados da conciliação no país revelam consistência na aplicação da Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, que foi implantada em 2006. Em sua primeira edição foram agendadas 83.900 audiências e efetuados 46.493 acordos. Em 2017, mais de 225 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados de forma consensual. Foram realizadas 318.902 audiências, das quais 70% resultaram em acordo. O valor dos acordos atingiu o montante de R$ 1,57 bilhão.



O Ministério Público do Piauí (MP-PI), por meio do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid), realiza o projeto “Compreender e Acolher”, com o objetivo de melhorar a integração e a atuação dos órgãos e entidades formadores da Rede de Atendimento à Mulher. O projeto promove reuniões de instrução dos profissionais diretamente envolvidos com a questão - na área da saúde, educação, assistência social -, bem como profissionais das Polícias Civil e Militar, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dentre outras entidades.

Compreender para acolher

“Nós partimos do pressuposto de que para oferecer um melhor atendimento e acolhimento é necessário, antes, compreender o fenômeno da violência doméstica e estar ciente das atribuições de cada parte", comenta a promotora Amparo Paz, coordenadora do Nupevid.



Briga no Progressistas

Os deputados Wilson Brandão e Júlio Arcoverde, ambos do Progressistas, estão protagonizando uma ferrenha briga interna pela indicação para disputar a Presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. Esse impasse pode atrapalhar o partido na disputa pelo comando do Legislativo. Depois que a peleja interna for resolvida, os progressistas terão ainda que travar uma queda de braços com o PT pela indicação consensual de um nome com o apoio das duas siglas. Só então o grupo poderá, enfim, focar no enfrentamento a Themístocles Filho (MDB). Até lá, o emedebista já pode ter conquistado a maioria que precisa para conseguir sua oitava reeleição.

O deputado federal e senador eleito Marcelo Castro (MDB) recebeu a medalha da Ordem Estadual Centenário Alberto Tavares Silva. O evento foi na última quinta-feira (8), no auditório Serra da Capivara, no prédio do Tribunal Regional do Trabalho, em Teresina. Outras personalidades piauienses também receberam a homenagem das mãos do governador Wellington Dias (PT).