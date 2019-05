Compras parceladas



Levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais do país revela que mais da metade dos brasileiros adultos (53%) possuía alguma compra parcelada no último mês de março. Isso significa que, aproximadamente, 82,7 milhões de brasileiros estão com ao menos parte do orçamento comprometido para pagar compras feitas no cartão de crédito, cartão de loja, crediário ou cheque pré-datado. Quase um terço (31%) das pessoas ouvidas disse estar livre de compras parceladas, mas outros 16% não souberam responder quantas prestações tiveram para pagar no último mês. Em média, os consumidores que possuem alguma compra parcelada demorarão cinco meses para que as prestações sejam totalmente quitadas. Esse tempo mais do que dobra quando se trata de empréstimos (11 meses) e dos financiamentos (12 meses). A pesquisa revela, ainda, que na hora de decidir em quantas vezes a compra será parcelada, os consumidores mostram-se divididos: 39% escolhem o menor número de prestação possível, ao passo que 34% optam sempre pelo maior número de parcelas, caso não haja cobrança de juros.

Na avaliação do educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, os instrumentos de crédito podem ser um aliado do consumidor, desde que utilizados de forma planejada. “O crédito permite às pessoas ampliarem seu poder de compra adquirindo produtos que levariam anos para serem comprados à vista. O problema é que se ele for utilizado sem responsabilidade e planejamento, essa dívida pode ser nociva para a vida financeira do consumidor. Antes de comprometer parte de sua renda por vários meses, o consumidor deve ponderar se realmente precisa do item desejado ou se trata de uma compra por impulso. É preciso avaliar ainda se ele terá condições de pagar as parcelas sem prejudicar seu orçamento mensal, não se descuidando de analisar tarifas e taxas de juros”, orienta Vignoli.

Falta educação financeira

Um dado preocupante do levantamento da CNDL e SPC Brasil é que 13% dos entrevistados não acham necessário fazer qualquer tipo de análise ou avaliação antes de contratar uma modalidade de crédito. Entre os que tomam algum cuidado, os mais comuns são ter conhecimento a respeito do próprio orçamento para ter certeza de que será possível pagar as prestações mensais (35%), informar-se a respeito dos juros (35%) e ter ciência dos valores de todas as tarifas cobradas (28%).

PI 225

O prefeito Wilney Moura, de Santa Cruz dos Milagres, esteve no Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí (DER-PI) e solicitou à direção do órgão que seja providenciada a recuperação da PI 225, uma das rodovias que dá acesso ao município. O estado da via é lamentável.



Contas aprovadas



Depois de ter as contas das gestões 2015 e 2016 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o advogado Daniel Oliveira, ex-secretario de Justiça, comemora a aprovação das contas de 2017, cujo julgamento ocorreu nesta quinta-feira (23), no TCE. Para o ex-gestor, o resultado é “consequência de uma gestão honrada e ética“. Ao contrário dos rumores políticos em torno do seu nome, Daniel se diz completamente focado na carreira jurídica e empolgado com novos projetos na área.

O deputado Júlio César (PSD), líder da bancada do Nordeste, está cada vez mais próximo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Nesta sexta-feira (24), o parlamentar vai acompanhar o chefe do Executivo em sua visita a Petrolina (PE), e, inclusive, foi convidado a viajar de Brasília para a cidade pernambucana no avião presidencial, junto com o presidente.