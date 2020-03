Com taxa regulada, juro do cheque especial cai a 7,2% em fevereiro

A taxa de juros do cheque especial caiu novamente em fevereiro, de acordo com estatísticas divulgadas sexta (27) pelo Banco Central (BC). Os juros chegaram a 130% ao ano (7,2% ao mês) em fevereiro, segundo mês em que começou a valer medida do BC para limitar a taxa do cheque especial. No mês, em relação a janeiro, houve queda de 11 pontos percentuais e em 12 meses, de 135,6 pontos percentuais. O BC lembra que de acordo com a metodologia divulgada nos dados de janeiro, as estatísticas de taxas de juros do cheque especial são estimadas, na primeira divulgação, sendo revisadas no mês seguinte.



O apresentador da TV Clube, Marcelo Magno, já está em casa. Após vencer a batalha contra o coronavírus, o jornalista, que também apresenta o Jornal Nacional, ficou internado no Hospital Prontomed e agora segue descansando ao lado da família.

Posição firme

O prefeito Firmino Filho (PSDB) tem apresentado posicionamento muito firme em relação as consequências que o novo coronavírus pode causar em Teresina. Ele tem sido objetivo nos discursos e quem o ouve tem a sensação de que no depender dele, o comércio não abrirá tão cedo. Ele sempre ressalta que fala com base em cálculos e previsões de especialistas.

Sei lá!

É estranho pensar em um evento de mobilização para defender o fim de restrições para aglomerações, se o próprio protesto é feito de dentro dos carros, sem aglomeração de pessoas.

Atuação

O vereador Dudu (PT) percebeu que artistas teresinenses estão preocupados com a situação econômica em reflexo à pandemia do novo Coronavírus. Diante deste cenário, o parlamentar pretende dialogar com o prefeito Firmino Filho e com o presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves - FMC, Luís Carlos Martins, para verificar a possibilidade de destinação de emendas a esta categoria. “É preciso fazermos essa proteção social para artistas e músicos, sem esquecer dos nossos amigos ceramistas do polo cerâmico do Poty Velho", informa o parlamentar.

Emenda da Saúde

O deputado estadual Júlio Arcoverde (Progressistas) solicitou a liberação de algumas de suas emendas impositivas para aquisição de equipamentos de proteção para auxiliar no combate ao Coronavírus no Piauí, além de reforçar o serviço de saúde que é prestado à população com câncer. A emenda proposta pelo parlamentar deve injetar 200 mil reais no orçamento estadual de saúde, sendo o montante de R$ 100 mil destinado para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e outros R$100 mil para executar ações de custeio através de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI e a Associação Piauiense de Combate ao Câncer.

Fiscalização

A Prefeitura de Parnaíba continua ações de vigilância sanitária. Apesar do decreto municipal que autoriza a abertura do comércio local, fiscais percorrem estabelecimentos comerciais e observam se estão adotando medidas de isolamento e criando escalas de trabalho para os funcionários, como também organizando os espaços no sentido de evitar o contágio pelo coronavírus.

A contribuição, no valor de R$ 300 mil, de emenda impositiva do deputado estadual Oliveira Neto (Cidadania23), irá ajudar no combate ao Coronavírus no Piauí, através da compra de equipamentos e material para os hospitais. O ofício solicitando o recurso financeiro foi assinado nesta quarta-feira (25) pelo parlamentar. De acordo com o documento, o deputado dividiu o valor entre cinco municípios: Miguel Alves, Barras, Amarante, São Raimundo Nonato, e Teresina.

João Magalhães - Editor de Política