Com deputados pré-candidatos, discussões tendem a se municipalizar

Com o avanço das discussões em torno da disputa pela Prefeitura de Teresina, o Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí deve ganhar conotações mais político-partidárias. Além de Lucy Soares, primeira-dama da Capital, Georgiano Neto, pré-candidato a prefeito, o MDB do presidente da Casa Themístocles Filho e o PL de Fábio Xavier e Dr. Hélio, agora com pré-candidatos definidos, devem sempre que possível atrelar as discussões sobre a Capital com a atuação dos candidatos de seus partidos. Isso sem falar em Fábio Novo, que afastado do mandato atualmente, tem lá na Casa seus correligionários.



A deputada federal Rejane Dias (PT) foi elogiada pelo apresentador Marcos Mion, que agradeceu a parlamentar pela criação do Projeto que institui no Brasil a Carteira Nacional do Autista. O Projeto da parlamentar tramitou durante um ano nas Comissões da Câmara e foi aprovado pelo Plenário do Senado na última quarta-feira, 11, na íntegra. A Lei levará o nome do filho do apresentador Marcos Mion, Romeo Mion, que é autista.

Fé e mídia

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) até que cumpriu a promessa a Nossa Senhora da Conceição e foi caminhando de Teresina a Pau D’arco do Piauí pela graça alcançada, que segundo ele, é a cura do prefeito Nilton Bacelar. Mas parece que não andou lendo Mateus, capítulo 6, versículos 17 e 18. Isso porque uma verdadeira equipe cinematográfica fez imagens do senador pagando a promessa e o vídeo foi divulgado nas redes sociais.

Aqui não!

O presidente da República Jair Bolsonaro já informou que vai vetar o artigo que triplica a pena para crimes de injúria cometidos pela internet, prevista no pacote anticrime aprovado no Congresso. A medida certamente beneficia quem utiliza a internet para compartilhar correntes de fake news. O veto não é à toa.

Saque do FGTS

A partir de sexta-feira (20), a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mais de 10 milhões de pessoas serão beneficiadas. Só terá direito ao saque extra quem tiver alguma conta de FGTS, ativa ou inativa, cujo saldo era de até R$ 998 (atual valor do salário mínimo) em 24 de julho deste ano.

Orçamento

A Assembleia Legislativa corre para fechar a votação do orçamento estadual para 2020. Só após o documento aprovado é que os parlamentares entrarão em recesso. Com a reforma da Previdência aprovada, o orçamento se torna o projeto mais importante que ainda aguarda análise.

Regularização

A Prefeitura de Teresina anunciou a regularização fundiária do Assentamento Firmino da Silveira. Os moradores já estão assentados na localidade há cinco anos, e o Município garantiu dar rapidez ao processo de regularização do Assentamento, ocupado por 94 famílias.