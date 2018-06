Classificação de presos

As secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública firmaram, nesta terça-feira (19), um novo termo de cooperação, destinado a colocar em prática o Plano Operacional para Classificação de Detentos do Piauí, que pretende organizar os presos do estado de acordo com o grau de periculosidade - em baixo, médio e alto risco. “Com essa classificação, vamos poder direcionar políticas especializadas, dirigidas para cada risco. Cada grupo de indivíduo que entrar no sistema penitenciário receberá um atendimento direcionado. Para os de baixo risco, ressocialização para não reincidência. Para os de alto risco, monitoramento e reforço nas disciplinas de segurança”, pontuou o secretário de Justiça Daniel Oliveira. A medida tem, de fato, extrema relevância, e deve ajudar o poder público na hercúlea tarefa de ressocializar os detentos do estado. O problema é que essa política já deveria estar implantada no sistema prisional há muito tempo. Caso isso tivesse ocorrido, certamente os índices de reincidência no Piauí seriam bem menores.



"O governador Wellington Dias só tem a ganhar, caso escolha o presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho, para ser seu vice [nas eleições deste ano]" - o vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal, escancarando ainda mais a sua parceria com o emedebista, que foi o grande incentivador do tucano a contrariar o prefeito Firmino Filho (PSDB), seu correligionário, e antecipar, em mais de um ano, a eleição para a mesa diretora do Legislativo de Teresina no biênio 2019-2020.

Vila esquecida

A Câmara Municipal de Teresina realizou uma audiência pública na Vila Santa Bárbara, zona leste de Teresina, com o objetivo de discutir as falhas no abastecimento d'água e a falta de segurança na região. "Não podemos permitir que as dificuldades do passado retornem à realidade desse povo", afirmou a vereadora Teresa Britto, que presidiu a audiência.

60 dias?!

Durante a audiência pública, a Polícia Militar comprometeu-se a reforçar a segurança nos locais apontados pelos moradores como mais críticos em termos de violência. Já a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região prometeu realizar em até 20 dias a limpeza da Avenida Santa Terezinha, e em até 60 dias a limpeza geral das áreas com ausência de saneamento. Isso mesmo: 60 dias!

Contagem regressiva

O município de Pio IX realizará, nos próximos dias 25 e 26 de junho, a 16ª edição do Encontro de Folguedos, com o tema “Coisa Linda é forró na Caatinga”. O evento acontece no Terreiro da Fazenda, e a programação contará com a presença do cantor Jorge de Altinho na noite de abertura.

Os deputados piauienses aprovaram um projeto de lei da deputada Flora Izabel (PT) que dispõe sobre a dispensa da taxa de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para o funcionamento de templos religiosos de quaisquer cultos, além de proibir a limitação geográfica para instalação dos templos.