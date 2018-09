Ciro e sua caixinha

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) é um dos postulantes ao Palácio do Planalto com maior rejeição entre os integrantes do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Federal. Para quem não lembra, o cearense já afirmou abertamente em algumas ocasiões que, se eleito, pretende colocar promotores e juízes "de volta em suas caixinhas". A declaração é uma clara ameaça à autonomia dessas instituições, que, nos últimos cinco anos, por meio da Operação Lava Jato, conseguiram combater esquemas de corrupção que desviaram bilhões dos cofres públicos. Ciro já declarou, inclusive, que a Lava Jato cometeu "excessos".





Um adjetivo que não cabe ao deputado federal Marcelo Castro (MDB), candidato ao Senado, é o de "traíra". Marcelo apoiou Lula em 2002 e 2006; apoiou Dilma em 2010 e 2014; votou contra o impeachment da ex-presidente; e agora, após manifestar apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência (apesar de o MDB ter candidato próprio), está com Fernando Haddad, candidato ungido nesta terça-feira (11) por Lula.







O trilhão do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social publicou o boletim "Perspectivas do Investimento", elaborado pelo Comitê de Assuntos Setoriais do BNDES, que faz um mapeamento dos planos de investimento em 20 setores da economia, sendo 12 da indústria e oito da infraestrutura. Os investimentos em perspectiva alcançam R$ 1,03 trilhão entre os anos de 2018 e 2021, o que corresponde a uma média anual de R$ 258 bilhões.







Desertores



A pesquisa Datafolha divulgada na segunda-feira (10) assustou os apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Embora esteja disparado na primeira posição em todas as pesquisas de intenções de voto, o deputado perde para quaisquer dos adversários que estão no páreo pelo segundo turno. Quando a disputa é contra Ciro ou Marina Silva, a derrota do capitão é acachapante. A coluna teve acesso a relatos de que, após a divulgação do levantamento, alguns grupos de apoiadores de Bolsonaro no aplicativo Whatsapp sofreram baixas significativas, com vários soldados desertando (saindo do grupo).





Turismo

"A aliança entre o poder público e a iniciativa privada é primordial para alavancar o turismo no Piauí". É essa a ideia defendida pelo deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PDT), candidato a reeleição. O pedetista, que passou quase três anos à frente da Secretaria Estadual de Turismo, destaca que é preciso que a iniciativa privada desperte para o potencial turístico do Piauí, e faça mais investimentos para atrair turistas para o estado. “Sozinho, o poder público não consegue fazer tudo", frisou.







"No ajuste fiscal, nós vamos colocar um limitador emergencial de despesa, a exemplo do que fez [Angela] Merkel na Alemanha. Lá, 3% do PIB. Aqui será de 10% das despesas não lineares. Faremos o ajuste estrutural e a eliminação dos desperdícios em todas as áreas. Com a verificação desses desperdícios, conseguiremos reduzir as despesas em mais de 10%" - o senador Álvaro Dias, candidato à Presidência da República pelo Podemos, falando sobre como pretende equilibrar as contas públicas.