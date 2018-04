Ciro consolida aliança com Wellington, mas ainda há percalços

O senador Ciro Nogueira (MDB) tem se tornado a principal liderança política do estado, entre os políticos locais. Muito desse feito se deve a coerência no comportamento do senador, além obviamente, dos recursos que ele tem conseguido viabilizar ao Estado e municípios. O discurso e o comportamento do senador nos últimos anos não dão, atualmente, mais margens para pensar que ele venha a romper politicamente com o governador Wellington Dias e caminhar em direção a oposição. Com Firmino e Silvio Mendes sem condições legais para concorrerem ao governo do Estado, é improvável que ele abandone Wellington Dias e abra mão de andar pelo interior com o índio, que apesar dos percalços do governo demonstra ser muito popular no interior. Já na capital, Ciro tem o compromisso de ser votado por Firmino. Além disso, o próprio senador já disse que luta para manter Margarete como vice, mas caso isso não ocorra, não é motivo para sair do governo. Para consolidar ainda mais a aliança, falta apenas o governador pedir apoio total dos petistas para Ciro. É aí que mora o pequeno perigo do senador romper com Wellington.

O pré-candidato ao governo do Estado, Luciano Nunes (PSDB), não tem perdido tempo aos finais de semana. Acompanhado de lideranças, ele tem viajado pelo interior e já reuniu forças políticas suficientes para encampanar uma forte candidatura pelo Palácio de Karnak. No último final de semana Luciano Nunes passou por Oeiras, São João da Varjota, Wall Ferraz e Picos. Nesta última cidade o pré-candidato participou de mais uma edição do Picos Fest Berro.

Descaso I

A nova onda de enchentes no Piauí mostra novamente a importância de obras que não saíram do papel. Ontem (16), a região de Esperantina ficou isolada da capital Teresina porque uma ponte que caiu em 2016 nunca foi reconstruída. Uma ponte de aproximadamente 15 metros não ser construída em mais de dois anos é sinal de ineficiência e descaso.

Descaso II

Outra obra que voltou ao imaginário popular por conta das enchentes é a barragem de Castelo, prometida há décadas. Ela já chegou a ser licitada, mas problemas identificados no Tribunal de Contas da União fazem com o projeto não saia do papel. A falta dela causa enchentes Em Teresina e Campo Maior.

Visita amiga e institucional

A piauiense Regina Sousa (PT) compõe o grupo de oito senadores que conseguiram autorização para visitarem as instalações em que Luís Inácio Lula da Silva encontra-se preso, em Curitiba. Na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou a diligência, com o objetivo de “verificar as condições de encarceramento” do ex-presidente e de outras pessoas presas no local.

Divisão

O PT anda bem dividido entre apoiar Margarete Coelho ou Themistocles Filho. Enquanto uns demonstram simpatia pelo emedebista, Margarete que já tinha recebido apoio de prefeitos do PT agora recebeu apoio do deputado Fábio Novo.

Arquitetura no interior

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí promove nesta quarta-feira (18), às 16h, audiência pública na Câmara Municipal de São Raimundo Nonato. Na ocasião, o CAU/PI vai apresentar a legislação federal que autoriza arquitetos e urbanistas executarem obras, assim como recomendar que as prefeituras não restrinjam a participação de arquitetos e urbanistas em processos licitatórios de obras públicas. Prefeitos e vereadores de 13 cidades da região, representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário são os convidados.

No último final de semana, a promotora aposentada Leida Diniz demonstrou que já está pronta para ser candidata. Com microfone na mão e dedo em riste, ela proferiu discursos em favor do Partido dos Trabalhadores e Lula na caravana que percorre o interior do estado em defesa do petista. Ela é pré-candidata a deputada federal.