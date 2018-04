Chuvas apontam a necessidade de melhor gestão das águas pluviais

Chuva torrencial aponta mais uma vez a necessidade de melhor gestão das águas pluviais de Teresina

A chuva torrencial que caiu em Teresina no final de tarde de quarta-feira (4) causou imensos transtornos na cidade. Trabalhadores demoraram até 2h para chegar em casa, devido a congestionamentos causados pela grande quantidade de água nas ruas da capital. Sem falar nas famílias que perderam móveis e viram suas casas serem invadidas pela água. O episódio mostra que mais uma vez a cidade de Teresina precisa de um sistema de drenagem eficiente, também aponta que a população precisa preservar as galerias que a cidade já possui, pois muitas delas ficaram interrompidas por causa do lixo jogado nas ruas. É neste contexto que urge a Prefeitura avançar nas obras de drenagem e cobrar respeito ao curso natural das águas, no entanto, para isso é necessário um plano diretor ode gestão de águas preciso, com estudo aprofundado capaz de identificar os locais mais críticos.

Familiarizar a gestante e acompanhante ao ambiente hospitalar da Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) antes do nascimento do bebê, diminuindo a ansiedade que antecede esse momento, é um dos objetivos do projeto Acolher, que gera vínculos entra a MDER e a gestante. O projeto é oferecido pela equipe do Serviço Social da maternidade e tem como objetivo realizar rodas de conversas sobre diferentes temas relacionados à gestação além de promover atividades lúdicas.

Errata

Ontem (5), no Em Dia, publicamos a matéria “Comerciantes temem que árvore caia” e informamos que a Eletrobras Distribuição Piauí iria até o local citado, localizado na Rua Félix Pacheco, para verificar a necessidade de poda da planta e possíveis danos à rede elétrica. Contudo, a empresa já foi até o local e constatou que a referida árvore está próxima de cabos de telefonia e não de energia elétrica. Desta forma, a poda deve ser realizada pela Prefeitura de Teresina.

Reflexos

O pedido de prisão do ex-presidente Lula interfere diretamente no processo eleitoral nos estados. É preciso saber como o PT e seus adversários vão capitalizar as consequencias da prisão. Nessa hora, a melhor estratégia conseguirá mais apoio e pode ser essencial no processo eleitoral.

Seja Digital

O Governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (5), termo de cooperação com a Seja Digital, entidade responsável pela digitalização de canais TV e RTV que está sendo realizado em quatro municípios do Piauí. A partir do dia 30 de maio de 2018, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital em Teresina, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí e Nazária, e no município de Timon (MA), pertencente à Grande Teresina.

Agenda suspensa

A pré-candidata a presidente da República pelo PC do B, Manuela D’avila, suspendeu agenda de pré-campanha prevista para próxima semana no Piau´. A comunista participaria de eventos dias 8 e 9 no sul do Piauí e em Teresina. A suspensão foi confirmada pelo presidente regional do PC do B, Osmar Júnior, alegando que como o STF negou Habeas Corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo a possibilidade de sua prisão imediata, Manuela vai participar de reuniões e atividades que estão sendo programadas em defesa da democracia e em solidariedade a Lula.

Investimentos

A Prefeitura de Teresina e a Águas de Teresina lançam hoje (6), a obra para implantar 22,6 quilômetros de rede de água no Parque Vitória, zona Sul da capital. Após o esforço desempenhado pelo município para fazer a regularização fundiária do local, os mais de 3,2 mil imóveis farão parte da área de atendimento da concessionária com água em qualidade e quantidade necessárias. O investimento na obra é de mais de R$ 2,1 milhões. A solenidade de lançamento terá a presença do prefeito de Teresina, Firmino Filho.

Controle



Diante da crise financeira que assola estados e municípios, cada centavo faz a diferença. No Piauí, o controle da despesa, realizado pelos auditores governamentais da CGE, mostra que é possível ter resultados positivos para a economia do Estado, ajudando o Governo a superar a crise financeira.

Controle

Somente na Seduc, a atuação dos auditores da CGE conseguiu uma economia de mais de R$ 500 milhões aos cofres públicos, impedindo a devolução de recursos. Apesar da importância e do impacto do trabalho de controle dos gastos públicos do Poder Executivo, não há, na visão dos auditores, um verdadeiro reconhecimento por parte do Governo do Estado.