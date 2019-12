Cenário para proliferação de fake News é fértil no Brasil

Uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou que 79% das pessoas tem acesso a notícias pelo Whatsapp. Num país em que as pessoas tem demonstrado não saberem diferenciar o que é notícia falsa, há terreno fértil para proliferação de fake news. Estima-se que 130 milhões de brasileiros façam uso do Whatsapp e é em meio a este cenário que a Justiça Eleitoral precisa encontrar meios para inviabilizar a utilização de fake News para promoção de campanhas eleitorais.







A Comissão de Segurança Pública da Alepi aprovou mensagem do governo que dispõe sobre a criação do fundo específico para a área. A mensagem prevê que o fundo será instituído para financiar treinamento e qualificação para policiais e investimentos no aperfeiçoamento em sistema de informações.



Alô Ministério Público

Uma emissora de TV pública localizada no sul do estado utilizou uma reportagem para promover a imagem de um empresário local, pré-candidato a prefeito da cidade. A reportagem que falava sobre a chegada de um supermercado no município, apresentou o empresário como um dos entusiastas da chegada do supermercado a cidade e sobre geração de emprego. É por essas e outras que a comunicação pública não é valorizada.

Risco iminente

Quem trafega pela BR-343 de Teresina até Parnaíba fica espantado com a quantidade de animais mortos às margens da pista. A maioria dos animais é composta por jumentos vítimas de atropelamentos. Obviamente, isso demonstra o risco pelo qual condutores e passageiros passam ao trafegar numa região cheia de animais. É preciso ter muita atenção e o poder público deveria cobrar mais responsabilidade dos criadores.

Segurança alimentar

Em 2020, o Piauí terá um escritório social da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Os termos do convênio foram discutidos pela vice-governadora Regina Sousa e representante da entidade no Brasil, Rafael Zavala Gomez del Campo. O governo do Estado oferecerá a estrutura e a entidade vai captar recursos para trabalhar em ações de segurança alimentar nos municípios piauienses.

Alerta

A cidade de Teresina registrou 448 novos casos de HIV/AIDS de janeiro até novembro deste ano. Para dar assistência às pessoas acometidas por esse agravo, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) mantém o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que oferta consultas, exames e medicamentos gratuitamente. A doença compromete a imunidade da pessoa e o ideal é que o diagnóstico ocorra antes do surgimento de doenças oportunistas.

A Câmara de Vereadores de Teresina promoveu uma Sessão Solene em homenagem aos arquitetos e urbanistas, pela passagem do dia da categoria profissional, comemorado dia 15 de dezembro. Em discurso durante a sessão, o presidente do CAU/PI, Wellington Camarço, ressaltou a importância dos arquitetos e urbanistas na elaboração de políticas públicas voltadas para as áreas de planejamento urbano, mobilidade urbana, sustentabilidade, entre outros.