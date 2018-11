Caos na saúde

A interdição ética de parte da Maternidade Dona Evangelina Rosa realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Piauí nesta terça-feira (20), por conta do grande número de mortes de recém-nascidos na unidade, expõe apenas a ponta do gigantesco iceberg que é o caos na saúde pública do estado. A escassez de investimentos e o total descaso por parte dos gestores está colocando em xeque a reputação do Piauí como referência em saúde na região. Ao menos quando se trata dos serviços oferecidos aos mais pobres, que não podem pagar por atendimentos em clínicas, maternidades e hospitais particulares, pelo que se vê a saúde está longe de ser um exemplo. É inconcebível que as autoridades públicas do estado permaneçam inertes depois de terem sido registradas duzentas mortes de recém-nascidos na principal maternidade da capital, apenas entre janeiro e outubro deste ano. Entre os vários problemas apontados pelo CRM-PI, estão a falta de insumos, de catéteres, de sondas, de medicamentos, inclusive anestésicos, e até de fraldas. Mas os problemas não se restringem a unidades de saúde estaduais. Na edição desta quarta-feira, o jornal O DIA também traz uma reportagem que mostra um exemplo do descaso com que são tratados pacientes atendidos em unidades de saúde do município de Teresina. Depois de solicitarem o agendamento de radiografias em unidades básicas de saúde, os pacientes precisam esperar semanas ou até meses para, enfim, realizar o raio X. Este problema, apesar de grave, já não é mais novidade para as pessoas que recorrem à saúde pública na capital. Mas agora os pacientes estão sendo submetidos a mais uma provação. Na Unidade Integrada de Saúde do Parque Piauí o aparelho de raio X quebrou, e os pacientes que tiveram radiografias agendas para o local estão sendo informados sobre o problema apenas no dia em que se dirigem à unidade para realizar o exame - isso depois de terem esperado várias semanas pelo procedimento. O pior é que muitos dos pacientes submetidos a esse desrespeito são pessoas com mobilidade reduzida, inclusive idosos. Diante de tantos absurdos, talvez fechar a Maternidade Evangelina Rosa não seja o bastante para resolver o caos na saúde pública do Piauí. É provável que a solução só ocorra quando a população "interditar" definitivamente os políticos e os gestores responsáveis.

"É um projeto que busca expulsar os transportes por aplicativo da capital, e isso não podemos aceitar [...] Entendemos que o projeto deve ser mais claro na questão sobre os valores da tarifa, e que a Prefeitura não possa limitar esses valores, principalmente porque o município não pode legislar sobre matéria de iniciativa privada. O fato é que este projeto é diferente de todos os outros apresentados pelo país, onde o serviço já foi regulamentado. E como ele veio recheado de vícios de competência, tenho chamado de Projeto Frankenstein” - o vereador Deolindo Moura (PT), sobre o Projeto de Lei 190/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata da regulamentação do serviço de transportes por aplicativo.

Imigrantes no mercado de trabalho

O ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, participa do lançamento do Relatório Anual do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) nesta quarta-feira (21), em Brasília. O relatório apresenta uma análise detalhada dos dados sobre a presença dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro a partir de informações das bases de dados da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e do próprio Ministério do Trabalho. O estudo é uma importante fonte de informação que servirá de base para a formulação de políticas públicas e para o aperfeiçoamento da política migratória brasileira.

Campanha

A chapa oposicionista ReageOAB, encabeçada pela candidata a presidente Georgia Nunes e pelo candidato a vice Leonardo Airton, intensificou a campanha corpo a corpo em órgãos públicos da capital, visitando, na manhã desta terça-feira (20), salas de advogados no Fórum Cível e Criminal de Teresina e na sede da OAB, bem como as dependências da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O ministro da Saúde Gilberto Occhi recebeu o senador Ciro Nogueira e a deputada federal Iracema Portella, ambos do Progressistas, para tratar da liberação de recursos para melhorias nos serviços de média e alta complexidade no Piauí. O Ministério da Saúde tem dedicado atenção especial às demandas dos municípios piauienses.