Caixa dá exemplo

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira que reduzirá os juros em suas principais linhas de crédito, e seus clientes terão acesso a um pacote de serviços com taxas mais baixas. A redução valerá tanto para pessoas físicas como para empresas. A taxa máxima do cheque especial passará de 13,45% ao mês (pessoa física) e 14,95% ao mês (empresas) para 9,99% para os dois tipos de clientes. Os correntistas que aderirem a um novo pacote de serviços, o Caixa Sim, pagarão juros ainda menores para o cheque especial: 8,99% ao mês. O banco público também decidiu diminuir a taxa mínima do crédito pessoal de 4,99% ao mês para 2,29% ao mês, o que representa redução média de 21%. Nessa modalidade, as taxas variam conforme o perfil do cliente. A Caixa também anunciou a isenção da anuidade no cartão de crédito para pessoas físicas. O banco avalia que a isenção melhora sua competitividade num momento de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para as empresas, haverá redução de 11% nos juros de linhas para capital de giro nas operações com aval de sócios (com taxa mínima de 1,69% ao mês) e de 13% nas operações de capital de giro com aval de sócios para quem tem imóvel financiado ou aplicação financeira na Caixa (com taxa mínima de 0,99%/mês ou 0,95%/mês, respectivamente).

A diretora da Assistência Farmacêutica do Estado, Wanda Avelino, anunciou que a aquisição de medicamentos de componentes especializados também será feita por meio do Consórcio Nordeste. Com esta adesão, a gestora prevê uma economia em torno de 25% nas compras de dez itens de medicamentos, além de agilizar o processo licitatório, evitando ainda os pregões desertos ou fracassados, o que é comum nesta área.

Crise com força total

Um levantamento realizado nas 27 capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que três em cada dez consumidores (30%) sentiram uma piora em sua situação financeira no primeiro semestre do ano – em grande parte motivados pela alta dos preços (54%) e pela diminuição da renda familiar (38%).

Cortes e bicos para aliviar

Isso explica por que sete em cada dez consumidores (69%) tiveram de realizar cortes no orçamento no primeiro semestre de 2019, enquanto 53% acabaram recorrendo a bicos e trabalhos adicionais para complementar a renda. Outras situações comuns vivenciadas foram o desemprego (do próprio entrevistado ou de alguém da família), com 46% de citações, passar vários meses no vermelho (45%) e ter o CPF negativado por não pagar alguma conta (34%). Há, ainda, 33% que recorreram a um empréstimo para organizar o orçamento, e 27% que chegaram ao ponto de ter que vender bens para conseguir dinheiro.

Entrega de viaturas

O secretário de Segurança Pública do estado, capitão Fábio Abreu, realizará a entrega de materiais e de três viaturas doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para o estado do Piauí. A solenidade acontecerá neste quinta-feira, dia 1º, às 7h30, na sede do Batalhão do Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial).

Por falar em Fábio Abreu, a deputada estadual Teresa Britto (PV) participou esta semana de uma audiência com o secretário, juntamente com vereadores das cidades de Barro Duro e de Palmeirais. Na oportunidade, a deputada e os vereadores solicitaram ao gestor a reforma das delegacias das duas cidades, além de novas viaturas e um aumento no efetivo de policiais, dentre outras medidas destinadas a reforçar a segurança nos dois municípios. Fábio Abreu comprometeu-se a atender as solicitações apresentadas pelos parlamentares.